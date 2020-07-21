Дом, который построил… резидент Вблизи Владивостока готовится к сдаче первый дом жилого микрорайона, построенный резидентом ТОР «Надеждинская».

На данный момент компания выполнила более 50 % работ в рамках первого этапа проекта, согласно которому жилой комплекс будет сдан со всей необходимой инфраструктурой.

Резидент еще на этапе разработки концепции предусмотрел строительство всей необходимой для комфортной жизни инфраструктуры: детских и спортивных площадок, торгового центра, прогулочных зон. Для детей будущих новоселов и жителей Надеждинского района планируется построить современную школу со стадионом и детский сад. Инвестор намерен стать первым застройщиком в Приморье, который построит объекты образования в рамках государственно-частного партнерства. В настоящее время совместно с правительством региона ведется подготовка к заключению концессионного соглашения.

По словам генерального директора АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Дмитрия Тетенькина, данный проект – это конкретный пример, когда дальневосточные преференциальные режимы становятся ключевым фактором комплексного развития территории.

«С введением в текущем году в ТОР «Надеждинская» крупных предприятий возникает потребность в обеспечении их сотрудников жильем. Поэтому реализуемые резидентом проекты помогут не только создать рабочие места, но и привлечь нужных специалистов за счет строительства жилья как эконом, так и премиум-качества в шаговой доступности от места работы. В свою очередь, создание новых жилых массивов требует развития социальной инфраструктуры, которая также будет использоваться жителями района», – подчеркнул он.

Отдел экономики «В»

Фото предоставлено пресс-службой АО «КРДВ»