Дальневосточные бизнесы приглашают в онлайн Дальневосточные и арктические компании малого и среднего бизнеса смогут быстро, просто и бесплатно перевести бизнес в онлайн. В этом им помогут интернет-сервис, размещенный на портале Развивай.рф (онлайн.развивай.рф), а также мини-приложение для мобильных устройств, сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

Проект инициирован Фондом развития Дальнего Востока (ФРДВ) и реализован совместно с ВЭБ.РФ (100% акционер фонда) и одной из крупнейших российских технологических компаний – холдингом Mail.ru Group. ФРДВ и Mail.ru Group инвестировали в проект 233 млн рублей.

«Бизнесу нужно помогать. Без развития экономики невозможно развитие социальной сферы, – отметил заместитель председателя правительства РФ, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. – От экономической составляющей напрямую зависит улучшение качества жизни людей, их социальное самочувствие».

По словам вице-премьера, этот год стал испытанием для бизнеса, особенно малого и среднего. В связи с чем из федерального бюджета предусмотрены выплаты для поддержки компаний. Ряд мер принят на уровне регионов: снижены налоги, предоставлены отсрочки по аренде недвижимости, субсидии.

«Нужно искать новые меры поддержки, новые методы стимулирования, – подчеркнул Юрий Трутнев. – Сам бизнес также ищет новые формы для того, чтобы быть эффективным. Мы видим, как все больше применяется цифровых технологий, растет значимость онлайн-торговли. Многие предприниматели хотели бы развиваться в этом направлении, но не все знают, как сделать первый шаг. Им нужно помочь. Уверен, что проект, реализованный институтами развития и одной из крупнейших российских технологических компаний, будет полезен и востребован дальневосточниками».

«Важно создавать условия не только для сохранения бизнеса, но и для его развития. В этой сфере мы расширяем стратегическое партнерство с Mail.ru Group, с которой уже развиваем финансовый маркетплейс для бизнеса «Развивай.рф». Наш проект на Дальнем Востоке станет первым в рамках более обширной совместной программы поддержки предпринимателей», – подчеркнул председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

Предпринимателям уже доступна бесплатная онлайн-площадка для создания интернет-магазина. Участвовать в проекте «Развивай.рф Бизнес онлайн» могут все представители малого и среднего бизнеса, зарегистрированные на Дальнем Востоке и в Арктике. Чтобы запустить онлайн-бизнес, предпринимателю достаточно зарегистрироваться на портале «Развивай.рф» и создать страницу «ВКонтакте». Для ее продвижения в Интернете каждому участнику проекта выделяется до 53 тысяч рублей.

«Сервис, который мы запускаем вместе с ВЭБ.РФ и Mail.ru, должен открыть для предпринимателей, которые до этого продавали свои товары и услуги обычным способом, дверь в мир онлайн-продаж. Это не дверь из сказки, за которой легкий и быстрый успех, а скорее вход на стадион. Я уверен, что предприниматели сумеют выжать из этой возможности максимум и мы скоро увидим тысячи новых интернет-витрин, которые дадут импульс роста новым проектам, для многих станут новой главой в жизни и в то же время откроют новые классные товары и услуги Дальнего Востока и Арктики для всей страны», – отметил генеральный директор ФРДВ Алексей Чекунков.

Система проанализирует потребности и данные о компании и подскажет, как развивать бизнес онлайн. Например, для удаленной торговли порекомендует использовать доставку, для кафе – сформировать сообщество постоянных гостей, для онлайн-услуг – продавать их напрямую через встроенный интернет-магазин. Благодаря технологиям умной рекламы алгоритмы будут сообщать о продукте именно тем людям, которым с наибольшей вероятностью нужен конкретный товар.

На портале предпринимателям доступны обучающие ролики о цифровизации бизнеса, технологиях интернет-продаж, пошаговые инструкции, описывающие процесс перевода бизнеса в онлайн, а также информация о мерах государственной поддержки. Сервис интегрирован со службами доставки товаров. Организована круглосуточная поддержка пользователей.

По словам генерального директора Mail.ru Group Бориса Добродеева, совместная программа с ВЭБ.РФ, в частности проект «Развивай.рф Бизнес онлайн» с ФРДВ, позволит дополнительно помочь компаниям не только ресурсами, но и технологиями, а также опытом в области цифровизации бизнеса.

«Кризис показал, что переход в Интернет позволяет компаниям развиваться даже в нестабильные времена, – отметил он. – Уверены, что новая платформа станет удобным и простым решением для перевода самого разного бизнеса в онлайн».

По оценкам инициаторов, на первом этапе сервисом воспользуются несколько тысяч дальневосточных предпринимателей. Впрочем, потенциальная аудитория проекта в десятки раз больше. Так, на Дальнем Востоке и в Арктике насчитывается более 500 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса.

Отдел экономики «В»

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