Число заболевших COVID-19 за неделю выросло почти в два раза Только за одни сутки 19 июля в Приморском крае выявлено 92 заболевших коронавирусной инфекцией. Этот показатель почти в два раз выше, чем был неделю назад. Такие данные озвучены на заседании регионального оперативного штаба под председательством губернатора края в понедельник, 20 июля.

Как доложила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская, общее число инфицированных приморцев – 5640.

«Продолжают лечение более 1,3 тысячи пациентов, из них 68 человек находятся в тяжелом состоянии. За сутки выздоровели 28 человек, всего с начала эпидемии – 4186», – уточнила главный санитарный врач края, подчеркнув, что темп роста заболеваемости вновь увеличился и составил 1,7 %.

По словам губернатора, по-прежнему основная работа по предупреждению нарушений санитарных требований лежит на административных комиссиях. Так, в прошедшее воскресенье составлено 107 протоколов об административных правонарушениях, проверено 935 торговых точек, 181 объект общественного питания, 1160 единиц общественного транспорта и такси, 149 баз отдыха и пляжей.

«Мы видим, что комиссии работать могут, есть определенные результаты, и ослаблять эту работу нельзя. Особое внимание необходимо уделять общественным местам, торговым точкам, базам отдыха», – подчеркнул Олег Кожемяко.

Также глава региона обозначил еще одно направление контроля – граждане, находящиеся на изоляции. С помощью систем видеонаблюдения уже выявлены нарушители, злостных привлекут к административной ответственности.

Напомним, что в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, предусматривающий ношение средств индивидуальной защиты, в том числе масок и при необходимости перчаток, соблюдение социальной дистанции при посещении магазинов, парков и других общественных мест.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта vlc.ru