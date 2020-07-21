Приморские пенсионеры получают бесплатные путевки на санаторный отдых В санатории «Изумрудный», расположенном в живописной курортной зоне – селе Шмаковка, начинаются заезды пенсионеров, получивших бесплатные путевки на оздоровительный отдых. В первые заезды приглашены 124 человека.

Как напоминает пресс-служба краевого правительства,

закон о предоставлении бесплатных путевок пожилым приморцам в здравницы Приморья разработан по поручению губернатора Олега Кожемяко. Путевки на санаторно-курортное лечение продолжительностью 18 дней предоставляются за счет краевого бюджета один раз в три года при наличии медицинских показаний. Ветеранские организации могут инициировать внеочередное получение льготником путевки.

В списке получателей – труженики тыла, лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, одиноко проживающие пенсионеры старше 70 лет, чей среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, неработающие граждане, имеющие почетные звания.

«Льготники федерального регистра имеют возможность бесплатного санаторно-курортного лечения по путевкам от Фонда социального страхования», – уточняют специалисты.

В апреле в закон внесены изменения, по которым право на бесплатное санаторно-курортное лечение получили граждане, удостоенные званий Героев Советского Союза или Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы. В обновленном списке – граждане, удостоенные званий Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полные кавалеры ордена Трудовой Славы.

По словам министра труда и социальной политики Приморского края Светланы Красицкой, цель нового закона – сохранение и укрепление здоровья жителей края и повышение доступности санаторно-курортного лечения для некоторых категорий льготников.

«В этом году на санаторно-курортное лечение предусмотрено 35 миллионов рублей. Этого достаточно на приобретение около тысячи путевок», – проинформировала глава ведомства.

Отдел новостей «В»

Фото с сата izumrudny.ru