Россияне тратили июльские выплаты на детские хобби В начале июля один из крупнейших банков страны зафиксировал рост крупных разовых покупок в магазинах детских товаров, одежды и бытовой техники.

Это может быть связано с получением повторных единовременных выплат по 10 тыс. рублей на ребенка, приводит портал «Банки.Ру» выводы аналитиков кредитно-финансового учреждения.

«В начале июля прошли разовые покупки в таких категориях, как детские товары, одежда и бытовая техника. Мы, конечно, тоже соотносим это с выплатой государственной поддержки», – сообщил представитель банка журналистам.

Так, в первую неделю июля обороты в магазинах детских товаров и товаров для хобби выросли на 31 %, в спортивных магазинах – на 21 %, в магазинах одежды и обуви – на 8 %, бытовой техники – на 17 %.

Напомним, что в июле семьи в РФ получили повторную выплату по 10 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет. Выплаты начислялись автоматически, повторно заявление подавать не требовалось.

Отдел экономики «В»