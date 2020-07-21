Сельская молодежь приглашает владивостокцев на конкурс Жителям столицы ДФО предлагают принять участие в ХI Всероссийском конкурсе творческих работ «Моя малая родина». Прием заявок продлится до 15 августа.

Как сообщает пресс-служба мэрии, организатором конкурса выступает Российский союз сельской молодежи. К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Заявки принимают через информационный портал «Культурно-историческое наследие села» в разделе «Конкурс «Моя малая родина», но не более одной конкурсной работы по выбранной номинации.

Номинации конкурса: «История моего сельского населенного пункта», «Подвиг села», «Поколение кормильцев»; «Крестьянские родословные»; «Традиции и ремесла народов России»; «Деревня моей мечты – деревня будущего»; «Поэты наших дней»; «Сельский блогер».

Победители награждаются ценными подарками и дипломами. Участники конкурса получают электронные сертификаты. Планируется, что торжественная церемония награждения победителей конкурса состоится в октябре 2020 года в Москве.

Консультация участников конкурса осуществляется через электронную почту info@rssm.su.

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Фото с сайта vlc.ru