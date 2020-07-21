Муниципальное предприятие ищет сотрудников МБУ «Содержание городских территорий» приглашает владивостокцев на работу. В списке вакансий – разнорабочий, дворник, рабочий зеленого хозяйства, дорожный рабочий, автослесарь.

«Соискателям предлагают ряд вакансий с заработной платой от 20 до 60 тысяч рублей в месяц со всеми социальными гарантиями. У горожан, которые сейчас находятся в поиске работы, есть возможность не только поправить свое материальное положение, но и, возможно, открыть для себя новую специальность», – отметили на городском предприятии.

По вопросам трудоустройства необходимо обращаться в рабочие дни с 9 до 17 часов (обеденный перерыв с 12 до 13 часов) по телефону отдела кадров 8-924-001-70-99.

Отдел экономики «В»