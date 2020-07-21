Морскую пехоту перебросили на Камчатку В конце минувшей недели береговые войска Тихоокеанского флота были подняты по боевой тревоге и отправлены из мест постоянной дислокации на военные полигоны, сообщает сайт Минобороны РФ.

Тем самым ТОФ выполнил приказ Верховного главнокомандующего Вооруженными силами России Владимира Путина и присоединился к участию в масштабных учениях «Кавказ-2020». Нашему флоту поставлена задача прикрыть восточные рубежи Родины в момент передислокации на юго-западном направлении страны крупных войсковых группировок.

В Приморье в состоянии повышенной готовности находится ракетное соединение, вооруженное комплексами «Бал» и «Бастион». Пусковые установки заняли основные или запасные позиции на берегу Японского моря.

Основные силы 155-й отдельной бригады морской пехоты, включая артиллерию, силы ПВО и танки, развернуты на полигоне Горностай. Один десантно-штурмовой батальон со штатным вооружением и снаряжением переброшен на Камчатку. Для этого были задействованы три самолета военно-транспортной авиации Ил-76.

На полуострове подразделение «черных беретов» совершило марш-бросок с аэродрома «Елизово» на полигон Радыгино. Здесь приморцы присоединились к личному составу 40-й дважды Краснознаменной отдельной бригады морской пехоты.

Совместно они проведут двусторонние учения, выполнят упражнения по обороне побережья от вражеского десанта и его уничтожению, проведут стрельбы из штатного стрелкового оружия.

Всего в составе ТОФ к маневрам «Кавказ-2020» привлечено порядка 4 тысяч морских пехотинцев, около 500 единиц боевой и специальной техники, береговые ракетные соединения, а также морская авиация.

Николай КУТЕНКИХ

Фото И. ГИЛЯЗУТДИНОВА, из архива «В»