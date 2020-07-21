Не все турбазы одинаково послушны В Хасанском районе некоторые базы отдыха могут закрыть

Агентство по туризму Приморского края совместно с муниципалитетами в прошедшие выходные проверяли, соответствуют ли коллективные средства размещения туристов условиям возобновления деятельности.

Напомним, что деятельность баз отдыха разрешена в Приморском крае с 15 июля в рамках ослабления ограничений, вызванных эпидемией коронавирусной инфекции. К этому времени руководители предприятий должны были подать в органы власти уведомления и пройти мониторинг на соответствие требованиям.

Как сообщил руководитель Агентства по туризму Владимир Щур, с 17 по 19 июля в крае было проверено 27 объектов. В Хасанском районе составлено шесть протоколов о нарушениях и два предписания на закрытие за многочисленные нарушения, во Владивостоке – один протокол, в Шкотовском районе, Находкинском и Артемовском городских округах нарушений не выявлено.

Так, по данным пресс-службы краевого правительства, в Хасанском районе многочисленные нарушения выявлены на базах отдыха Paradise, SunAngels Vilage и «Лепота». В частности, база Paradise, расположенная в поселке Андреевка (улица Кленовая, 16), уведомление о возобновлении деятельности не подавала, соответственно, административная комиссия ее не проверяла, но по факту она действует. Кроме того, эта база с номерным фондом более 15 номеров не прошла обязательную классификацию. Руководитель на месте отсутствует.

Прием денежных средств от туристов, как зафиксировали участники рейда, осуществляет администратор, утверждавший, что на базе не работает, а просто присутствует. Кассового аппарата нет, уголок потребителя не оформлен, отсутствует информация о юридическом лице либо индивидуальном предпринимателе, осуществляющем деятельность. При этом стоимость услуг базы достигает 9,5 тысячи рублей в сутки.

«Гости базы жалуются, что персонал не использует маски и перчатки, на нарушения социальной дистанции при расстановке столов в кафе. На жалобы администрация не реагирует должным образом», – уточнил участник группы мониторинга, проверявший базу Paradise.

Другая база, «Лепота», также расположенная в Андреевке на Луговой, 16, уже проверялась 11 мая – тогда было выявлено одно нарушение и руководству базы была разъяснена необходимость прохождения обязательной классификации.

«Эти недостатки исправлены не были, база работает фактически нелегально. Таким образом, очевидно, что речь идет о сознательном игнорировании руководителями некоторых средств размещения требований, направленных на обеспечение санитарной безопасности отдыхающих», – подчеркнул Владимир Щур. И напомнил, что на странице Агентства по туризму опубликованы реестры средств размещения, подавших и не подавших уведомления о готовности к возобновлению деятельности. Эту информацию рекомендуется учитывать гражданам, планирующим свой отдых на морском побережье, при выборе базы отдыха. Выбор базы, находящейся в «проблемном» реестре или вообще не внесенной ни в один реестр, может повлечь неоправданный риск здоровью.

Вместе с тем Владимир Щур отметил, что большинство руководителей приморских коллективных средств размещения проявляют сознательность, выполняют требования санитарной безопасности и оперативно устраняют выявленные замечания.

Как ранее заявил заместитель председателя правительства Приморья Константин Шестаков, главная задача – возобновить работу предприятий сферы гостеприимства, не допустив при этом новых вспышек заболевания. По этой причине мониторингу объектов на соответствие санитарным требованиям уделяется особое внимание. Не прошедшие его к работе допущены не будут, а злостных нарушителей привлекут к административной ответственности. В случае повторного установления нарушения будет принято решение о закрытии базы отдыха, материалы направлены в суд.

Отдел новостей «В»

Фото Александра САФРОНОВА, правительство Приморского края