Александр Сергеевич вернется, а мы его уже ждем… В сквере будут искать Пушкина. Каждый четверг

Первый вечер в формате открытого микрофона «А где Пушкин?» прошел на прошлой неделе в Пушкинском сквере. Как сообщает пресс-служба мэрии, гостями культурного мероприятия стали жители Владивостока разного возраста и интересов.

Перед зрителями выступили музыкальная группа «А4» с кавер-версиями на песни группы «Кино», Александр Панфилов, который читал стихи под аккомпанемент гитары, Ирина Кирюшина, Роман Дорошенко, Александра Славгородская и Савелий Грамматик, которые также читали стихи. Всех принимали благодарными аплодисментами.

Главная цель открытых вечеров – привлечь внимание горожан к Пушкинскому скверу и всей улице Пушкинской, как к одной из самых исторически привлекательных и уютных улиц города. Как рассказали в Дирекции общественных пространств, сегодня на баланс муниципального учреждения начали передавать общественные пространства, и Пушкинский сквер один из них. В пяти скверах – Жариковском, Надибаидзе, Игнатьевском, на территории Светланской, 147 и Лермонтова, 81 – идет ремонт. А вот в Пушкинском первый этап работ уже прошел в прошлом году.

«Поэтому мы взялись за вторую и важнейшую часть нашей работы – наполнение скверов жизнью, – поясняет и.о. директора дирекции Салават Галиев. – Сквер после начала строительства Золотого моста в 2010 году временно остался без памятника Пушкину, который вернется по завершении второго этапа работ в 2021 году. Однако мы решили проводить разные мероприятия уже сейчас, чтобы однажды, к «приходу» Александра Сергеевича, жители привыкли, что Пушкинский сквер наполнен событиями. Собственно, и название мероприятия родилось, когда мы пришли в сквер, а памятника нет. А где Пушкин-то?»

Руководитель дирекции отметил, что свои финансы в организацию мероприятия – подготовку сквера, музыку, свет, маски для всех посетителей и санитайзеры – вложил социально ответственный бизнес Владивостока. «Мы благодарим компании «Доброфлот», «ИСК система» и Steel Brothers, которые поверили в наш проект и приняли участие в его реализации», – добавил Салават Галиев.

«Как преподаватель, исполнитель, диггер и активный горожанин, я очень поддерживаю такую интересную идею вечеров на открытой сцене, – высказал свое мнение гость вечера Виталий Теплов. – То, что я увидел сегодня, мне понравилось!»

Вечера будут проходить каждый четверг в 19.00. Для участия приглашаются все желающие исполнители, творческие и музыкальные группы, лекторы, поэты, художники. Заявки принимаются на почту eventvlparki@gmail.com.

Отдел новостей «В»

Фото Валерии КРЕПСКОЙ с сайта vlc.ru, с сайта vlc.ru