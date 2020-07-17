Здравствуйте, я ваша Ася Музей города на Петра Великого и находящийся там же музей Владивостокской крепости распахнули свои двери еще 2 июля. И первые посетители уже успели познакомиться с новым сотрудником – котенком Асей.

Поскольку Ася еще юна и несколько застенчива, ее рабочие будни проходят в основном в служебных помещениях, сообщила пресс-служба музея. Как только кошка подрастет и освоится, ее можно будет увидеть и в выставочных залах, которые она, судя по фотографиям, осваивает с истинно кошачьим любопытством и юношеским задором. Все коллеги, которые работают с Асей, дают только положительные отзывы об успехах пушистого сотрудника. И мы склонны им верить.

Напомним, что в музее истории Дальнего Востока на Светланской, 20 живет кошка Маша – первая «музейная» кошка Владивостока, которая, кстати, изрядно соскучилась по гостям за время карантина. В Доме-музее Арсеньева обитает красавица Василиса. Еще недавно она была самой юной кошкой в музейной среде, но теперь уступила первенство Асе.

Отдел новостей «В»

Фото предоставлено музеем имени Арсеньева