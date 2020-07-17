Галерея зовет на праздник В понедельник, 20 июля, свои залы для посетителей распахнет Приморская краевая картинная галерея. Как известно, с марта галерея была закрыта для посещений в связи с пандемией. И вот здесь снова будут рады видеть зрителей.

Как сообщила пресс-служба галереи, жителей и гостей Владивостока ждут четыре выставки: «Нэцке. Частная коллекция» (12+), «Великая победа» (16+0, «Письмо с фронта» (12+) на Алеутской, 12 и персональная выставка Виталия Медведева «Грани весны» (6+) на Партизанском проспекте, 12. Первые 10 посетителей получат памятные призы!

Для детей в 12 часов пройдет бесплатный мастер-класс «Летний пейзаж гуашью» (6+) от художника и руководителя детской студии «Радуга» при галерее Юлии Никонович. Ребят ждут на улице около главного корпуса Приморской государственной картинной галереи на Алеутской, 12 (в случае плохих погодных условий мастер-класс будет перенесен в здание). Это занятие для детей станет первым в череде августовских мастер-классов от художников Приморья.

В этот праздничный для галереи день перед главным зданием на Алеутской, 12 будут развеваться флаги с изображениями произведений из собрания Приморской государственной картинной галереи.

Отдел новостей «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА