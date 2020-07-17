Из молельни – в музей Несмотря на то что залы музея истории Дальнего Востока имени Арсеньева уже открыты и готовы встречать посетителей, «В» вместе с хранителями фондов музея продолжает рассказывать о самых интересных экспонатах, которые не представлены в экспозиции. Сегодня наш герой – кеман (бронза, литье, ремесленная работа, сделан в Японии в начале ХХ века).

Кеман – буддийский ритуальный декор, который располагается перед алтарем Будды и, как правило, крепится к внутренней балке святилища.

Слово «кеман» произошло от санскритского kusumamālā – «гирлянда цветов»: именно гирляндами живых цветов традиционно украшали буддийские алтари. В Юго-Восточной Азии так делают и сегодня. В странах с более холодным климатом украшения стали изготавливать из металла, дерева, кожи, но на них обязательно присутствуют цветочные мотивы.

В фондах музея истории Дальнего Востока хранится кеман из владивостокской буддийской молельни Урадзио Хонгандзи, украшенный великолепными изображениями хризантем. Бронзовое художественное литье подарил музею в 1997 году житель Владивостока Виктор Харизов. Откуда в его семье взялся кеман, было неизвестно. Выяснить историю артефакта помогла случайность.

Госпожа Енэко Тоидзуми, автор книги «Сирень и война», выросшая во Владивостоке начала прошлого века, передала в фонды несколько фотографий, сделанных в годы ее молодости в нашем городе. Напомним, что Енэко Тоидзуми приехала во Владивосток ребенком, здесь училась в русской, а потом советской школе, вышла замуж за последнего настоятеля молельни Урадзио Хонгандзи, родила первенца (выдержки из книги госпожи Тоидзуми «Сирень и война» «В» публиковал на своих страницах). На одном из снимков была изображена свадьба госпожи Енэко с господином Тоидзуми Кенрю, последним настоятелем молельни. В центре праздничного стола сидят молодые, а за их спинами хорошо виден алтарь, обрамленный кеманами. В том числе тем, который оказался в музее.

Отдел новостей «В»

Фото:

предоставлено музеем имени Арсеньева, из архива Енэко ТОИДЗУМИ