Инвесторы в Приморье создают масштабный развлекательный курорт На территории бухты Муравьиной, где расположилась игорная зона «Приморье», планируют провести комплексное благоустройство и развитие развлекательной инфраструктуры: пляжи, бары, рестораны и гольф-клуб.

Данный вопрос обсудили заместитель председателя регионального правительства Константин Шестаков и представители АО «Корпорация развития Приморского края» в ходе выездного совещания.

Как подчеркнул зампред, помимо отелей с игровыми залами казино, которые востребованы у ограниченной категории туристов, необходимо комплексное благоустройство территории интегрированного развлекательного курорта (ИРК).

«Мы рассматриваем бухту Муравьиную как часть масштабного туристического кластера в часе езды от Владивостока, и здесь должна быть создана не только современная инфраструктура, но и иные условия и объекты для отдыха горожан и туристов», – пояснил Константин Шестаков.

Так, в концепцию развития игорной зоны войдет благоустройство пляжной территории, создание парковой и прогулочной зон, тропы здоровья. Объекты будут создаваться либо за счет инвесторов проекта, либо при поддержке государства в рамках национальных проектов. Например, живописное место игорной зоны – озеро Черепашье – будет благоустроено при содействии одного из инвесторов. Проект благоустройства согласно инвестиционному соглашению подготовит компания ООО «Гейминг Групп Приморье», которая планирует возвести в игорной зоне казино Sun к 2022 году.

«Озеро может стать объектом для привлечения туристов, если создать для этого необходимые условия», – отметил Константин Шестаков, добавив, что благоустройство должно проводиться с учетом правил по сохранению безопасности озера как памятника природы.

Строительство асфальтированной транспортной дороги до озера Черепашьего уже близится к завершению, процесс контролирует оператор проекта игорной зоны – Корпорация развития Приморского края.

Напомним, что в настоящее время на территории ИРК ведутся работы по строительству объектов транспортной и инженерной инфраструктуры в связи с предстоящим открытием нового развлекательного комплекса «Шамбала», из которого как раз открывается вид на озеро и побережье бухты.

«Близится дата открытия второго казино. Задача корпорации – обеспечить инвестору всю необходимую инфраструктуру, инженерные сети и автодороги, точки подключения для успешного ввода объекта в эксплуатацию. Совместно с АО «ДРСК» построены и уже готовы к эксплуатации объекты энергоснабжения, завершается строительство систем водоснабжения и водоотведения, ведется асфальтирование дороги. Помимо этого, уже вырисовываются тротуары и пешеходные зоны», – сообщил исполнительный директор АО «КРПК» Игорь Трофимов.

Всего в игорной зоне под строительство гостиничных комплексов с казино выделено 619 гектаров земли. В планах – 12 таких комплексов с почти 7000 номеров, развлекательные объекты. Важно также, что уже существующие резиденты включают в концепцию своих проектов рестораны, бары, кафе, концертный комплекс, спа-салон, горнолыжный склон, яхт-клуб, гольф-клуб.

Весной 2020 года был заключен договор с корейской компанией на строительство гольф-парка с отелем, также ведутся переговоры о создании парка развлечений. По мере развития игорной зоны на территории курорта будут свой транспорт и социальные объекты, обеспечивающие безопасность пребывания посетителей: медпункт, полицейский участок, пункт пожарной безопасности и другие.

Евгений СИДОРОВ

Фото АО «Корпорация развития Приморского края»