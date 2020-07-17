Банк бизнес-площадок выдает землю под базы отдыха Предпринимателям предлагают разделить расходы с государством

Земельные участки и помещения для обустройства туристических объектов, баз отдыха и санаториев предлагают приморским предпринимателям. Банк площадок для бизнеса сформировало Инвестиционное агентство Приморского края. Изучить имеющиеся предложения можно на краевом Инвестпортале, сообщает пресс-служба правительства региона.

По словам Игоря Трофимова, директора Инвестиционного агентства Приморья, часть земельных участков может быть представлена на условиях государственно-частного партнерства.

«Благодаря этому инвестор получает возможность разделить расходы с государством», – подчеркнул он.

Так, предприниматели могут обратить внимание на участок, расположенный в поселке Славянка у берегов бухты Маньчжур, который подойдет для размещения базы отдыха или популярного среди туристов глэмпинга. Площадь территории – 0,18 гектара. Длина бухты для пляжного отдыха – около 4,5 километра. В 100 метрах от участка находится песочный морской пляж «Маньчжурка». Участок можно приобрести на условиях государственно-частного партнерства.

Еще один курортный район Приморья – Шкотовский – предлагает в аренду участок в 9 гектаров под размещение базы отдыха. Участок отличается выгодным расположением – всего в 300 метрах находится береговая линия побережья бухты Муравьиной. Также в одном километре от площадки ведется строительство второго этапа автомобильной дороги Владивосток – Находка – Порт Восточный.

Отличным местом для санатория или дома отдыха станет участок площадью 3,8 гектара в деревне Лукьяновка Шкотовского района. В семи километрах находится излюбленная туристами гора Пидан, в округе расположены четыре небольшие базы отдыха. Площадка доступна для аренды.

«Мы готовы помочь предпринимателям в решении административных вопросов, оказать поддержку в развитии бизнеса – ускорить подключение к инженерным сетям, обеспечить инфраструктурой. Наша ключевая задача – совместно с правительством края создать в муниципальном образовании максимально комфортные условия для предпринимателей. Результат этой работы – появление новых рабочих мест, налоговые поступления, развитие района и всего региона в целом», – обозначила заместитель главы Шкотовского района Наталья Зубова.

Как отмечают эксперты, объекты экологического или культурного туризма можно разместить на участке в Хасанском районе. Площадь территории – 40 гектаров. Участок находится в поселке Славянка на полуострове Брюса в бухте Маньчжур, имеет свободный выход к побережью моря. Слева по побережью находятся пляж Каменка и базальтовые столбы, справа – бухта Губа Чирок, в которой есть пляж и база отдыха. В 500 метрах находится трасса для мотокросса. Участок также можно приобрести на условиях ГЧП.

Чтобы получить более подробную информацию об условиях оформления земли, необходимо связаться со специалистами краевого Инвестагентства по телефону 8-800-500-3525 или направить запрос на info@pkia.ru.

Отдел экономики «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА