Адмирал, за голову которого боевики обещали миллионы долларов 11 декабря 2003 года постановлением главы города улица Лесная на трассе Океанская – Лазурная была переименована в улицу Адмирала Угрюмова. «В» продолжает знакомить своих читателей с проектом «Улицы Владивостока», который ведут сотрудники пресс-службы мэрии.

Герман Угрюмов, Герой Российской Федерации, заместитель директора ФСБ, адмирал, отдал свою жизнь в борьбе с терроризмом и бандитизмом. В Чечне его называли «горным адмиралом». За полгода в республике он успел сорвать амбициозные планы террористов по захвату городов, проведению контрнаступлений и широкомасштабных диверсий. Благодаря Угрюмову без боя был взят Гудермес, второй по величине город Чечни. Под его началом сотрудники ФСБ провели операцию по захвату Салмана Радуева, главаря «армии» Джохара Дудаева. За эти и ряд других военных операций Герману Алексеевичу в декабре 2000 года было присвоено звание Героя России. Через полгода он получил звание адмирала.

Герман Угрюмов родился 10 октября 1948 года в Астрахани в семье рабочего. После окончания восьми классов средней школы и Астраханского профессионально-технического училища работал слесарем-дизелистом на судоремонтном заводе. Окончил Каспийское высшее военно-морское училище имени С. М. Кирова в Баку, после чего был направлен в Каспийскую флотилию для прохождения службы в дивизионе тральщиков, затем переведен в аварийно-спасательную службу командиром пожарного судна. Первой правительственной наградой будущего адмирала наградили в 1974 году за спасение людей при пожаре.

После окончания Высшей школы КГБ вернулся в Баку. До 1992 года служил сначала оперуполномоченным, а затем начальником Особого отдела КГБ по Каспийской флотилии. Угрюмову удалось повлиять на сложную ситуацию в период беспорядков 1992 года в Баку. Тогда он чуть не потерял собственную семью. Благодаря адмиралу были спасены сотни русских семей – он организовал их эвакуацию военными бортами и морским путем.

В 1992 году Угрюмова откомандировали сначала в Новороссийск, а затем во Владивосток – начальником отдела контрразведки по Тихоокеанскому флоту. Под его руководством были успешно проведены крупные спецоперации по перекрытию каналов поступления наркотиков в регион. Здесь ему пришлось бороться и с местным криминалитетом. В те времена бандитские группы нападали на офицеров, чтобы заполучить боевое оружие. После встречи адмирала с представителями криминалитета нападения прекратились, а все похищенное вернули.

По воспоминаниям сослуживцев и родных, он обладал редким даром убеждения. Ему удалось добиться закладки трех жилых домов для подчиненных ему офицеров, многие из которых тогда ютились в малопригодных для жилья домах еще царской постройки.

В 1998 году Герман Алексеевич стал заместителем начальника управления военной контрразведки, а затем руководителем департамента по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом, заместителем директора ФСБ. В его оперативном подчинении находился Центр специального назначения ФСБ, в том числе спецгруппы «Альфа» и «Вымпел».

После вторжения чеченских бандформирований в Дагестан и начала второй чеченской кампании Угрюмова назначили руководителем Регионального оперативного штаба на Северном Кавказе. Благодаря ему один за другим были ликвидированы известные командиры боевиков. А одного из них – Салмана Радуева – удалось взять живым. Боевики обещали за голову адмирала награду в 16 миллионов долларов. Сослуживцы, вспоминая Германа Угрюмова, в один голос твердят, что он был разведчиком от Бога, поэтому ему всегда удавалось уходить от слежки и покушений.

Умер Адмирал Угрюмов 31 мая 2001 года от инфаркта, осуществляя руководство антитеррористической операцией на Северном Кавказе. Похоронен в Москве.

Осенью 2001 года именем Германа Угрюмова был назван боевой тральщик Каспийской флотилии, которому он отдал много лет своей жизни, а на улице Адмирала Угрюмова во Владивостоке живут военнослужащие частей ТОФ.

Анастасия КОТЛЯРОВА

Фото Анастасии КОТЛЯРОВОЙ / vlc.ru