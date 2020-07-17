От чистого сердца и щедрой души Если есть возможность помочь людям – помоги обязательно, убеждена Светлана Морозова

Краевая клиническая больница № 2 – более известная жителям Владивостока как больница рыбаков – стала первым в городе медицинским учреждением, где открылось отделение по приему пациентов с COVID-19. И сегодня врачи, медсестры и весь персонал больницы – на переднем крае борьбы с пандемией…

– По сути, многие врачи сутками находятся на рабочем месте, – рассказала Светлана Бениова, главный врач больницы, – и нам очень хочется создать им максимально комфортные условия для работы. Чтобы на бытовые сложности они не отвлекались, могли полноценно отдохнуть. Недавно мы приобрели в больницу несколько микроволновых печей, мини-холодильник, другие бытовые приборы, которые нам были необходимы. А помогла в этом Светлана Морозова, председатель Совета почетных граждан Владивостока, председатель Совета почетных граждан Приморского края. Она подарила больнице сертификат на приобретение бытовой техники. И это был такой своевременный, такой правильный подарок!

Светлана Бениова позвонила в редакцию «В», чтобы рассказать о достойном всяческой похвалы поступке Светланы Морозовой. Впрочем, журналисты «В» прекрасно знают, как Светлана Сергеевна относится к медикам, к врачам – с огромным уважением, с благодарностью и трепетом.

– Вся моя жизнь связана с медицинскими работниками, потому что я родилась в семье медиков. Я считаю, что врачи – это вторые люди после Господа, – подчеркивает Светлана Морозова в своих интервью. – Ведь Господь дает нам жизнь, а медики ее сохраняют. Я всегда видела в них такие высокие качества, как человеколюбие, невероятная ответственность и желание прийти на помощь. Эти качества особенно ценны в период пандемии коронавируса. Ведь врачи и медсестры находятся на передовой борьбы с вирусом, рискуя собой.

Оказалось, что подарки от Светланы Морозовой получила не только краевая клиническая больница № 2. Сертификаты на приобретение бытовой техники были вручены от ее имени всем больницам, работающим с пациентами с COVID-19. Это «тысячекоечная» больница, городская больница № 1, бывшая дальзаводская больница – ВКБ № 4, кожвендиспансер, больница скорой помощи, родильные дома № 1 и № 3, больницы Находки и Уссурийска – всего девять медицинских учреждений получили очень нужные подарки. А как именно пустить их в дело, решали в каждой больнице самостоятельно…

Кроме того, были приобретены памперсы и гигиенические наборы для пациентов отделения паллиативной помощи ВКБ № 4 и больницы в поселке Трудовое, а также средства гигиены и фрукты для хосписа, где находятся люди без определенного места жительства.

Сертификаты оказались очень кстати. К примеру, в «тысячекоечной» (городской клинической больнице № 2) купили электротитаны в детское инфекционное отделение, в то самое, где проходят лечение маленькие пациенты с COVID-19.

– Пожалуйста, передайте в вашей статье мою горячую благодарность Светлане Сергеевне за этот подарок, – сказал главврач больницы Вячеслав Глушко. – Она уделяет нам огромное внимание, тратит немало сил и энергии, за что я и весь коллектив больницы очень ее уважаем! Это человек с большой буквы!

А в поликлинике № 1 купили кулеры, о которых давно мечтали.

– Светлана Морозова – человек с большой буквы, человек, который относится с благоговением к нашей профессии, – рассказала Ольга Перова, главврач. – И это свое доброе отношение она проявляет деятельно, зримо, помогая нам постоянно. Вот как на духу: если возникают какие-то сложности или вопросы и мы обращаемся за помощью к Светлане Сергеевне, она никогда не отказывает, более того, никогда не относится к нашим просьбам формально. Нет, она помогает от всей души! А как хорошо она понимает суть работы главврачей. Мы редко сами о себе заявляем, что уж тут… А Светлана Сергеевна никогда не упускает случая отметить нашу работу, поощрить, сказать доброе слово. И это очень, очень греет душу, поверьте, не мне одной. Знаете, я была поражена, когда узнала, что Светлана Морозова из личных средств поощряет врачей, отдавших своей работе многие годы. Вы можете вспомнить, кто бы еще так поступал? Вот и я не могу. Поэтому когда я говорю о Светлане Сергеевне, у меня горло перехватывает. Это человек с большой буквы…

Оказалось, что и в этом году главные врачи большинства больниц Владивостока не остались без внимания со стороны Светланы Морозовой.

Ко Дню медика главврачи Вячеслав Глушко, Евгений Шестопалов, Андрей Попов, Светлана Бениова, Ольга Перова, Татьяна Курлеева, Елена Новицкая, а также кандидат медицинских наук Елизавета Семисотова получили индивидуальные подарки от Светланы Морозовой – картины, украшения. И были поражены и обрадованы.

– Светлана Морозова – наш добрый друг и самый долгожданный гость, – рассказала Татьяна Курлеева, главный врач Перинатального центра. – Она всегда с вниманием и пристальным интересом узнает новости о нашей жизни, помогает – активно, деятельно. Каждый ее совет – дельный, грамотный, каждый подарок – нужный, важный, необходимый. Мы всегда рады визитам Светланы Сергеевны, она удивительно теплый человек.

– Светлана Морозова – частый гость наш и главный попечитель, – рассказала главврач клинической больницы № 4 Елена Новицкая. – Она постоянно помогает нашему отделению паллиативной помощи, принимала активное участие в организации ремонта в нем. Судьба постояльцев отделения и условия, в которых они находятся, всегда в сфере внимания Светланы Сергеевны. Мы постоянно получаем от нее подарки – памперсы, наборы средств индивидуальной гигиены. Это вроде бы мелочи, но только на первый взгляд, на самом деле это жизненно необходимые вещи. И Светлана Морозова это знает, она с любовью и заботой собирает для наших пациентов такие подарки, а мы с уважением и радостью их принимаем. Вообще, хочется сказать, что Светлана Морозова не только умеет творить добро, но и зажигает своим примером других людей, и это дорогого стоит. Она удивительный, большой души человек, общение с нею согревает и наполняет радостью. Мы очень гордимся, что у нашей больницы такой друг!

Помощь медицинским учреждениям, стоящим на переднем крае борьбы с коронавирусом, Светлана Морозова оказывает с первых дней начала пандемии. На Пасху медики получили от нее подарок – кулич и крашенки авторской работы, всего более 50 подарков – в знак уважения и восхищения их благородным трудом.

Показательно, что Светлана Морозова все это время честно соблюдает самоизоляцию и находится дома. Но при этом благотворительную деятельность не оставляет ни на минуту, наоборот, уделяет ей все больше времени. Напомним, что премии «За преданность профессии» и помощь от Светланы Морозовой в прошлом году получили два хора ветеранов, два вокалиста, кроме того, врач-уролог Николай Лежепеков, медсестра Алла Афон и врач-терапевт кандидат медицинских наук Елизавета Семисотова. Следующими премию от Светланы Сергеевны к своему профессиональному празднику получили три владивостокских педагога, затем – воспитатель детского сада Любовь Мишнева, библиотекарь Татьяна Паламарчук и представитель совета ветеранов Фрунзенского района города Павлина Солеварова. А в день рождения Приморского края – старейшие почетные граждане Приморья из Партизанска, Артема и Дальнегорска, в ноябре – ветераны МВД, живущие в Приморье: Иван Чипизубов, Александр Харламов, Андрей Богатырев. Кроме того, на городском конкурсе поэтического творчества три участника – авторы самых талантливых произведений – также получили поощрение от Светланы Сергеевны.

При этом Светлана Морозова продолжает и свою постоянную работу по оказанию помощи почетным гражданам Владивостока – каждый месяц они получают продуктовые наборы, формировать которые Светлане Сергеевне помогают деловые люди и ведущие торговые и производственные предприятия Приморья: «Ратимир», «Фреш25», «Реми», предприниматель Людмила Беззубкина, Уссурийская птицефабрика, генеральный директор морского торгового порта Заирбек Юсупов, который, кстати, помог с приобретением сертификатов на бытовую технику.

– Мы, почетные граждане, под крылом Светланы Сергеевны ежедневно, – улыбается Владимир Чубай. – В любой жизненной ситуации, радостной или не очень, мы знаем, что она всегда поможет, подскажет, никогда не оставит нас без внимания. Даже сейчас, в такое сложное время…

– Ну и что, что я сижу дома, что возраст мой, которым, кстати, я горжусь, попал в группу риска, – говорит Светлана Морозова. – Это ничего не значит! Я продолжаю работать. Помогать людям. Для добрых дел не бывает подходящей или неподходящей ситуации. Тем, кто всю свою жизнь творит добро, неважно, сложные сейчас времена или нет. Потому что истинное стремление помогать людям идет от сердца.

Светлана Сергеевна не ждет слов благодарности, хотя и признается с улыбкой, что ее трогают чуть не до слез звонки от тех, кому она помогла, искренне сказанное спасибо. Но, даже если в суете будней подопечные Светланы Морозовой забывают ее поблагодарить, ее сердце не ожесточается. Благородство не ждет наград…

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото с сайта vlc.ru