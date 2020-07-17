Обновление маршрутов: новые, продленные и под расписание катеров Во Владивостоке в субботу, 18 июля, начинает свою работу новый муниципальный автобусный маршрут № 5 «Катерная – Площадь Борцов революции – Катерная».

Перевозки по нему будут осуществлять новые комфортабельные автобусы среднего класса в количестве 10 единиц с интервалом движения 12 минут в будние дни и 7 единиц с интервалом движения 20 минут в выходные и праздничные дни.

Как сообщает пресс-служба мэрии, маршрут позволит организовать максимально быстрый и комфортный проезд пассажиров, проживающих на улицах Пихтовой, Надибаидзе, Калинина, в центр города и обратно.

Сейчас на Океанском проспекте в районе дома № 12 идет обустройство нового остановочного пункта, где будут останавливаться автобусы маршрута № 5, а также маршрутов № 79 и 95. Остановка получила название «Океанский проспект».

«Такие изменения в маршрутной сети стали возможны после подписания муниципального контракта с МПВ «ВПОПАТ № 1», – сообщил начальник управления транспорта администрации Владивостока Александр Иванов. – Изменения коснутся и ряда других автобусных маршрутов».

Так, с 18 июля в городе будут продлены следующие муниципальные маршруты:

– № 42 «Садгород – 2-я Речка – Садгород» до дома № 30 на ул. Свердлова, а также дома № 21 на ул. Главной;

– № 44Д «Ст. Угольная – ВГУЭС» до остановочного пункта «Фуникулер».

На маршруте № 66 «64-й микрорайон – Площадь Борцов революции» увеличивается количество автобусов до 14 единиц с интервалом 8 минут в будние дни и 8 единиц с интервалом 13 минут в выходные и праздничные дни.

Кроме того, по многочисленным просьбам жителей города муниципальный маршрут № 98Ц «Луговая – Площадь Борцов революции – Снеговая Падь – Луговая» теперь будет начинать движение не с остановочного пункта «Луговая», а с остановочного пункта «Поликлиника № 9», что позволит осуществлять перевозку пассажиров в направлении «Баляева – Площадь Борцов революции» без заезда на Луговую.

Также с 18 июля начнутся перевозки пассажиров на маршрутах № 93 «Причал (о. Попова) – Аптека» и № 94 «Центр (с. Береговое) – Пирс». Их расписание разработано с учетом графика морских судов, работающих на маршрутах «Остров Попова – Владивосток» и «Полуостров Песчаный – Владивосток». С расписанием морских судов можно ознакомиться на сайте pereprava.su.

Отдел новостей «В»