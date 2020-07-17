Увидели – сообщите. Иначе будет, как на Седанке Сотни деревьев на участке протяженностью 400 метров вдоль линии электропередачи вырублены в районе седанкинского перевала. Специалисты мэрии ведут обследование участка и готовят документы в полицию, сообщает пресс-служба региона.

Как уточнили в управлении охраны окружающей среды и природопользования, разрешение на вырубку деревьев на этом участке не выдавалось.

«Среди уничтоженных деревьев такие породы, как дуб, осина, клен и другие. В настоящее время специалисты администрации проводят оценку ущерба и готовят материалы, которые будут переданы в правоохранительные и надзорные органы. Отмечу, что вырубка зеленых насаждений стоит на особом контроле администрации Владивостока», – подчеркнул начальник управления охраны окружающей среды и природопользования Александр Волобуев.

Напомним, что за нелегальную вырубку деревьев предусмотрено как административное, так и уголовное наказание. Административная ответственность грозит нарушителю в случае, если сумма ущерба составляет менее 5 тысяч рублей, уголовная – если сумма ущерба превышает 5 тысяч рублей.

Специалисты призывают: если жители города стали свидетелями незаконной вырубки деревьев, необходимо тут же сообщить об этом в правоохранительные органы. Это позволит оперативно установить личности нарушителей и задержать их для дальнейшего разбирательства. Также граждане могут предоставить фото– и видеоматериалы с места события, указав дату, время происшествия и номера телефонов свидетелей, которые могли бы опознать нарушителей.

Чтобы не попасть в список черных лесорубов, необходимо получить разрешение на снос зеленых насаждений на территории Владивостокского городского округа (в обиходе его называют порубочным талоном). Право на выдачу разрешительного документа имеет управление охраны окружающей среды и природопользования администрации города.

Получить консультацию по всем вопросам, связанным с получением разрешения на снос зеленых насаждений, можно по телефону 2-614-264.

Отдел новостей «В»

Фото предоставлено управлением охраны окружающей среды и природопользования