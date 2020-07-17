Общественные пространства будут обрабатывать холодным туманом Новой техникой для дезинфекции помещений, улиц и транспорта оснастили ветслужбу Приморья. Ранее такое поручение дал губернатор Олег Кожемяко в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Как сообщили в государственной ветеринарной инспекции Приморского края, всего закуплено 14 генераторов холодного тумана и 7 установок с бензиновым двигателем. Это современные системы, которые можно использовать для осуществления всех видов обработки: дезинфекции, дезинсекции и вакцинации.

«Данное оборудование будет распределено по ветеринарным учреждениям края с учетом эпидемиологической обстановки. Его можно использовать для обработки внутри и снаружи помещений, на улице, для дезинфекции и мойки различного транспорта. Распыляемая жидкость не подвергается нагреванию, поэтому особых требований к растворам для генераторов холодного тумана нет», – прокомментировал руководитель инспекции Дмитрий Кузин.

По информации краевого правительства, в дальнейшем приобретенное оборудование будет использоваться для профилактики и недопущения распространения особо опасных заболеваний среди сельскохозяйственных животных.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта www.primorsky.ru