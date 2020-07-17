За покупателями и продавцами присмотрит искусственный интеллект Открытие уличной торговли будет сопровождаться устрожением мер эпидемиологического контроля. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, ряд предприятий, получивших разрешение на работу в период действия режима повышенной готовности, будет круглосуточно находиться под контролем интеллектуальной системы видеонаблюдения.

По информации министерства цифрового развития и связи Приморского края, наблюдение за местами скопления людей уже ведется во всех крупных городах региона.

«Камеры установлены на территории предприятий сфер услуг и торговли, в том числе в торговых центрах и фитнес-клубах. Под наблюдением находятся и общественные пространства: скверы, площади, остановки общественного транспорта, спортивные площадки, стадионы, образовательные учреждения и так далее», – уточнили в минцифры.

Сейчас ведется работа по организации видеонаблюдения за рынками и ярмарками. На данный момент камеры установлены на территории 10 подобных общественных зон, однако уже в ближайшее время их охват увеличится более чем в 6 раз.

Наблюдение ведется в автоматическом режиме – камеры оборудованы интеллектуальной системой распознавания лиц и реагируют на отсутствие масок или значительные скопления людей. Механика наказания такова: информация о зафиксированном нарушении направляется в центр обработки данных ГОЧС, где ее обрабатывают операторы системы «112». Последние отправляют данные в правоохранительные органы, которые, в свою очередь, принимают решение о назначении штрафов или иных мер административного воздействия.

Евгений СИДОРОВ