«Женьшень» теперь ходит по средам и субботам Лига ходьбы «Женьшень» вновь приглашает владивостокцев на прогулки по городу и его окрестностям, сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, в субботу, 18 июля, любители пеших прогулок отправятся в поход на остров Шкота. Маршрут средней сложности, протяженностью около 24 километров. Организаторы предупреждают: на остров предстоит переходить по косе вброд, поэтому нужно взять с собой резиновые тапочки. Сбор участников – у остановки общественного транспорта «Изумруд». Автобус № 29Д отправляется в 8.15. Подробности можно уточнить по телефону 8-914-067-52-21.

Так как погода хорошая, желающих много, организаторы предлагают пройтись пешком и в среду. Например, 15 июля любители таких прогулок поднялись на гору Зубрицкого и посетили форт № 5 имени императора Александра Освободителя. Общая протяженность маршрута порядка 14 километров.

Напомним, что бесплатные пешие прогулки общественная организация проводит в рамках социального проекта «Женьшень, дающий силы». В этом году лига ходьбы «Женьшень» стала одним из победителей конкурса грантов администрации Владивостока.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта lhzh.ru