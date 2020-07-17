Юниоры «Востока» стартовали на западе с поражения Командный чемпионат России по спидвею стартовал 12 июля. В этом сезоне из-за пандемии коронавирусной инфекции начало турнира сдвинулось с начала мая на середину июля, а само первенство пройдет в урезанном формате.

За награды будут бороться четыре команды. В их числе и действующий (третий сезон подряд) чемпион страны – клуб «Восток» из Владивостока. Наши земляки в нынешнем году в гонки на гаревых дорожках заявились юниорским составом. Наиболее опытные спортсмены Приморья весной выступали в чемпионате Польши, где им пришлось остаться из-за карантина по COVID-19. В лучшем случае прославленные мастера братья Лагута смогут присоединиться к родному «Востоку» лишь на излете текущего сезона уже на домашних встречах.

Поэтому в городе Балаково против местной «Турбины», составленной из опытных байкеров, выкатилась приморская молодежь. Резерв главного состава хоть и уступал сопернику в опыте, но дал настоящий бой местным гонщикам.

Первые два заезда и вовсе завершились ничейным счетом – 3:3. Однако потом приволжские спортсмены стали одолевать дальневосточников. После седьмого заезда счет стал угрожающим – 27:15. В этот момент главный тренер «Востока» Игорь Столяров выпустил по законам жанра джокера. Им стал юниор Виталий Котляр, который примчался к финишу первым. Его на втором месте поддержал Павел Лагута. Ребята добились успеха (1:8) и внесли интригу в поединок.

Хозяева вновь стали выставлять сильнейших, однако борьба уже велась с переменным успехом. Поэтому к предпоследнему заезду счет составлял 45:42. Чаша весов могла склониться в любую сторону. 15-й выезд для приморцев оказался несчастливым, они проиграли 5:1, а с ним и всю гонку – 50:43.

Николай КУТЕНКИХ

Фото Максима КОЗЫРЬКОВА со страницы ВКонтакте СК клуба «Турбина»