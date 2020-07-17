Он не просто так позеленел, а потому что редкий… Редчайшую для России птицу – японского зеленого голубя обнаружили орнитологи на территории национального парка «Земля леопарда».

Обычно зеленый голубь – птица теплолюбивая и предпочитающая субтропический климат – гнездится в Японии и на Тайване. В Приморье отмечены лишь единичные встречи этой птицы. Но на днях сотрудники «Земли леопарда», как сообщила пресс-служба нацпарка, заметили самца японского зеленого голубя в долине ручья Форелевого, недалеко от села Филипповка Хасанского района. Птица лакомилась незрелыми плодами азиатской черемухи. Ее появление на «Земле леопарда» позволяет орнитологам сделать вывод: японский зеленый голубь регулярно посещает территорию нашего края в гнездовой сезон.

– Территория «Земли леопарда» уникальна, и здесь все еще есть множество объектов для изучения. Каждый год фиксируются виды флоры и фауны, новые для России, а то и впервые описанные в мире, – отметил заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» по науке Юрий Дарман. – Благодаря усиленной охране идет восстановление природных комплексов, возвращение, казалось бы, исчезнувших видов. Сказывается влияние и общего изменения климата – у нас все чаще появляются теплолюбивые виды, расширяющие к северу свои ареалы. Характерный пример этого – замеченный нами японский зеленый голубь.

Напомним, что ранее на «Земле леопарда» был впервые описан новый для России вид оленей – водяной олень, который пришел сюда из южных стран.

Отдел новостей «В»

Фото предоставлено нацпарком «Земля леопарда»