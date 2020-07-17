В Приморье поступил спецтранспорт с ИВЛ Новыми машинами отечественного производства пополнились автопарки станций скорой медицинской помощи Владивостока, Артема, Уссурийска, Находки и Арсеньевской городской больницы. Ключи от них губернатор Олег Кожемяко вручил главным врачам медучреждений края.

«Машины предназначены для обслуживания населения в непростой период, когда вся страна, в том числе Приморский край, находится в режиме повышенной готовности. Идет ежедневная борьба с пандемией», – подчеркнул Олег Кожемяко.

Как уточнили в министерстве здравоохранения края, все поступившие машины предназначены для работы реанимационных и специализированных бригад, транспортировки и мониторинга состояния пациентов на догоспитальном этапе.

«Особенность этих автомобилей в том, что кабины в них изолированы от салонов, внутри установлены бактерицидные лампы, есть весь комплект необходимого оборудования для работы с пациентами с коронавирусом, в том числе аппараты ИВЛ», – обозначила министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко.

Она также подчеркнула, что машины приобретены за счет федерального бюджета и переданы Приморью Минпромторгом России для повышения доступности медицинской помощи населению края.

Отдел новостей «В»

Фото Игоря НОВИКОВА / primorsky.ru