Земские учителя направлены в приморские села В Приморском крае утвердили победителей конкурсного отбора участников программы «Земский учитель». 27 педагогов из разных регионов страны переедут жить и работать в приморскую глубинку, сообщает пресс-служба краевого правительства.

К участию в программе приглашались учителя в возрасте до 55 лет, имеющие среднее профессиональное или высшее образование. Среди обязательных условий – объем учебной нагрузки на новом месте не менее 18 часов в неделю. Отработать педагоги на новом месте должны не менее 5 лет. За что получат от государства единовременную выплату в размере 2 миллионов рублей. Деньги разрешается тратить на любые цели.

«Программа «Земский учитель» заинтересовала многих. Через федеральный сайт поступило 908 заявок от педагогов, желающих работать в Приморье. Одними из самых востребованных оказались должности учителей истории и обществознания. 201 человек прислал документы для более подробного рассмотрения. 27 из них – именно столько утверждено соответствующей квотой на федеральном уровне – стали победителями конкурса. Если бы у нас была возможность пригласить больше педагогов по этой программе, мы бы это сделали, поскольку запрос на таких специалистов в крае есть», – уточнила министр образования Приморья Наталья Бондаренко.

Земские учителя с нового учебного года приступят к работе в Анучинском, Лазовском, Октябрьском, Пограничном, Хорольском, Ханкайском и Тернейском муниципальных округах, а также в Дальнереченском, Кавалеровском, Кировском, Красноармейском, Михайловском, Надеждинском, Ольгинском, Партизанском, Пожарском, Спасском, Хасанском и Черниговском районах.

Отдел новостей «В»