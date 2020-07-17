Приморская агрокультура с улицы Жигура На бывшем трамвайном кольце «3-й Рабочей» будет работать сельхозярмарка

Торговля на новой площадке (улица Жигура, 2б) откроется 25 июля. Сейчас здесь идут последние приготовления, сообщили в пресс-службе мэрии.

По традиции на сельскохозяйственной ярмарке в широком ассортименте будет представлена продукция приморских производителей: хлеб и хлебобулочные изделия, молочная продукция, мясные и колбасные изделия, рыба мороженая и рыбопродукция, яйцо куриное. И, конечно же, фермерские товары – дикоросы, продукция пчеловодства, ягоды, фрукты, зелень и овощи.

Как подчеркнул глава Владивостока Олег Гуменюк, ярмарка должна быть организована с соблюдением всех санитарных требований – социальной дистанции и масочного режима.

Специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий» выровняли и подготовили площадку к установке павильонов, а также установили там леерное ограждение со стороны проезжей части, чтобы обеспечить безопасность посетителей. В ближайшее время будет установлен туалет. Помимо этого, на месте будущей ярмарки уже готова новая воздушная линия электропередачи.

Специалисты МУПВ «Владивостокское электрическое предприятие» демонтировали старые металлические опоры и установили вместо них железобетонные.

Планируется, что ярмарка будет работать каждые субботу и воскресенье с 25 июля по 26 января. Жителей и гостей Владивостока приглашают приобрести свежие фермерские продукты по субботам с 9.00 до 18.00 и по воскресеньям с 9.00 до 17.00.

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из архива «В», пресс-службы администрации Владивостока