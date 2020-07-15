Ну а пока шумит трава, которой снятся острова… Верный «двухколесный Росинант» нашего фотокора Алексея Воронина летом редко стоит без дела. Манят его хозяина красоты Владивостока и его окрестностей!

Стоит выдаться славному теплому, по-настоящему летнему деньку, как отправляется Алексей на своем велосипеде на охоту за великолепными пейзажами: зелеными сопками, прогретыми солнцем бухтами, мелким песочком или разноцветной галькой, за разнотравьем и брызгами пены, за волной и морским бризом, за видом на оставшийся где-то там, в знойном мареве, как в мираже, город… И привозит из этих поездок Алексей такие кадры, которыми сразу же хочется поделиться с вами, дорогие читатели.

Наслаждайтесь! На этот раз перед вами бухта Боярин, виды на острова Попова, Шкота и Лаврова. Красота такая, что хочется бросить все – и на море! На острова!

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото Алексея ВОРОНИНА