Цена мздоимства – 9 лет колонии Во Владивостоке осужден бывший директор казенного предприятия за получение взятки в особо крупном размере

Приговор по уголовному делу экс-руководителя казенного предприятия Приморского края «Приморкрайстрой» Игоря Сологуба был оглашен еще в декабре 2019 года в Советском районном суде Владивостока. Он был признан виновным в получении должностным лицом лично взятки в особо крупном размере.

Как сообщила «В» старший помощник прокурора Приморского края Виолетта Дорожкина, в апреле 2016 года фигурант, будучи в должности директора КППК «Приморкрайстрой», получил от коммерческого директора строительной компании 2 млн рублей. Это была часть ранее оговоренной суммы взятки в размере 9 млн рублей. «Строитель-взяткодатель» действовал в рамках Федерального закона «Об оперативно-разыскной деятельности».

За данное вознаграждение руководитель КППК «Приморкрайстрой», заказчик строительства, обязался своевременно и в полном объеме рассчитаться с компанией-генподрядчиком за выполненную работу по договору подряда на возведение 12 жилых домов по программе «Жилье для российской семьи» во Владивостоке, в микрорайоне Снеговая Падь, комплекс «Д».

Преступные действия должностного лица пресекли сотрудники регионального УФСБ России. В апреле 2016 года Сологуба арестовали.

Признав подсудимого виновным, суд назначил ему за содеянное 9 лет лишения свободы со штрафом в размере 45 млн рублей. Местом отбывания наказания определена исправительная колония строгого режима. Не согласившись с приговором, сторона защиты обжаловала его в апелляционном порядке.

Но вышестоящая инстанция Приморского краевого суда оставила приговор без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу.

Сергей КОЖИН