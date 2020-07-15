Звезды на крыльях Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения нашего прославленного земляка, летчика-фронтовика, Героя Советского Союза Александра Кобисского.

О героическом пути приморского аса-истребителя корреспонденту «В» рассказали сотрудники краевой библиотеки имени Горького.

Александр Сергеевич Кобисской родился 15 июля 1920 года на станции Дубининский Михайловского района Приморья в крестьянской семье. По окончании 8 классов учился в медицинском техникуме во Владивостоке. Параллельно занимался в местном аэроклубе, что и определило его дальнейшую судьбу.

В 1938 году Александр был призван в армию Владивостокским райвоенкоматом. В 1940-м окончил Батайскую военную авиационную школу пилотов. Молодой летчик быстро стал набирать опыт в полетах, взлетах на пределе возможностей, исполнении различных пике, резких поворотах в небе и ударах из облаков. Старался не зря: все это пригодилось ему уже в следующем году.

Воевать летчик-истребитель Кобисской начал с октября 1941 года в 142-й авиационной дивизии в составе войск противовоздушной обороны Рыбинско-Ярославского района Московского военного округа, защищал небо Москвы и Ленинграда. Потом сражался на Брянском, Центральном, 1-м Белорусском фронтах, на Курской дуге. Летал на истребителях ЛаГГ-3, Ла-5, Ла-7.

Своего пика военных достижений Александр Кобисской достиг уже в звании старшего лейтенанта и в должности командира звена 721-го истребительного авиационного Касторненского ордена Суворова полка 286-й истребительной авиационной Нежинской Краснознаменной дивизии 16-й воздушной армии. Это был особо суровый период в ходе Великой Отечественной войны. К примеру, в воздушных боях над Воронежем, Белоруссией и Польшей полк потерял две трети самолетов и личного состава. Истребитель Кобисского сбивал самолеты фашистов над Украиной и Белоруссией, Польшей и Германией.

Всего наш земляк совершил 314 боевых вылетов (только официально зарегистрированных) на сопровождение бомбардировщиков и штурмовиков, патрулирование, прикрытие своих войск на поле боя, разведку вражеских войск. Александр Кобисской участвовал в 47 воздушных боях, в которых сбил 17 самолетов и 1 аэростат-корректировщик противника. Многие наши летчики учились у Кобисского искусству ведения воздушного боя.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 июля 1944 года за мужество и героизм, проявленные в воздушных боях, и за лично сбитые вражеские самолеты приморцу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Также наш земляк был награжден орденами Ленина и Александра Невского (за бои над Прагой), Отечественной войны 1-й и 2-й степени, тремя орденами Боевого Красного Знамени, медалями.

После войны летчик-ас продолжил службу в военно-воздушных силах уже на Дальнем Востоке. 15 марта 1950 года гвардии майор Александр Кобисской погиб при исполнении служебных обязанностей, разбившись в авиационной катастрофе. Похоронен Герой Советского Союза в селе Михайловка, здесь его именем названа улица.

Николай КУТЕНКИХ

Фото с сайта «Герои страны»