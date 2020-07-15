Приморье возьмет хореографическое училище под свою опеку Хореографическое училище ДВФУ (ранее Хореографическое училище Владивостока, называемое в народе васютинским – по имени его создателя хореографа Виктора Васютина) передадут в управление краевого министерства образования.

Соответствующее решение было принято во время рабочего совещания, которое провел губернатор Олег Кожемяко с представителями руководства вуза, сообщает пресс-служба правительства Приморья. Глава региона подчеркнул: ситуация с набором детей в училище в последние месяцы волнует многих родителей города, и необходимо принять все меры, чтобы урегулировать ее.

«В наш адрес поступают многочисленные обращения от родителей воспитанников хореографического училища ДВФУ, которые сообщают, что в вузе им отказывают в наборе в 1-й и 5-й классы. Мы приняли решение взять учреждение под свою опеку. Знаем, что есть вопросы, связанные с его реконструкцией, созданием специализированных классов для проведения уроков химии, физики, биологии и информатики. Нужно оборудовать соответствующие помещения, чтобы обеспечить полноценный образовательный процесс. Со временем мы сможем это сделать. Думаю, та ситуация, которая волновала родителей в последние месяцы, будет урегулирована», – подчеркнул Олег Кожемяко.

Как отметила проректор по перспективным проектам и новой инфраструктуре ДВФУ Елена Харисова, в училище обучаются сейчас 122 ребенка. Это умные и талантливые дети, которые регулярно участвуют в различных конкурсах и соревнованиях, завоевывают награды и призовые места, что подтверждает высокий уровень проводимой подготовки.

Вопрос с отсутствием классов для предметов естественно-научного профиля, по словам Елены Харисовой, ранее решали следующим образом: дети изучали их в других структурных подразделениях вуза, к примеру, в Гуманитарно-экономическом колледже ДВФУ (учреждение находится примерно в 10 минутах ходьбы от Фонтанной, 36).

Площадь училища при этом позволяет оборудовать специализированные классы на его территории при условии проведения необходимых строительных работ.

«Мы можем рассмотреть такой вариант. На Спиридонова, 9 есть хорошее, подходящее для проведения образовательного процесса помещение, где требуется небольшой ремонт. Само здание, как и земля под ним, уже находятся в собственности края. Вуз осуществляет свою деятельность на основании договора о безвозмездном пользовании. Мы готовы это здание рассмотреть к передаче обратно Приморью», – уточнила проректор.

Глава региона подчеркнул, что нужно решать вопросы сразу по обоим зданиям.

«Надо и то, что на Фонтанной, и то, что на Спиридонова, передавать в управление краевого министерства образования. С дальнейшими вопросами будем на месте разбираться. Посмотреть, как будет идти реконструкция, чтобы предусмотреть, что можно сделать и что лучше будет сделать для оборудования классов физики, химии и других предметов. Подготовить смету. Если не успеем в этом году, продолжим в следующем. Но ситуацию нужно урегулировать», – подытожил Олег Кожемяко.

Отдел новостей «В»

Фото из архива «В»