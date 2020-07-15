За путевками в детсады не приходите. Выдадут дистанционно Комплектование детских садов во Владивостоке в этом году пройдет в дистанционном формате с 15 июля по 20 августа. Приходить за путевками родителям не нужно, уведомляет пресс-служба мэрии.

Список детей формируется автоматически с помощью информационной системы «Е-услуги. Образование» (так называемая электронная база). Реестр тех, кто в этом году пойдет в детский сад, формируется согласно дате подачи заявления при постановке на учет, возрасту ребенка, отметке о его регистрации на закрепленной территории и льготному статусу семьи.

Затем эти списки будут направлены непосредственно руководителям детсадов. Родителям или законным представителям направят письмо по месту жительства детей или на адрес электронной почты с указанием номера детского сада. После этого родителям необходимо обратиться к заведующему детсадом, в который направлен ребенок, и представить все необходимые документы.

При неявке родителей, оповещенных о предоставлении ребенку места в МДОУ, в указанные сроки место считается невостребованным и ребенок восстанавливается в электронной базе прежней датой постановки. В случае отказа от предоставленного места при комплектовании садов родитель оформляет отказ от направления в текущем учебном году, а также указывает желаемую дату зачисления ребенка в детский сад.

Перевод ребенка из одного детсада в другой осуществляется при наличии свободного места в возрастной группе.

О чем чаще всего спрашивают родители:

1. «Какие документы необходимы для оформления ребенка в МДОУ?»

– Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя),

– свидетельство о рождении ребенка (оригинал и копия),

– регистрация ребенка по месту жительства (пребывания) на закрепленной территории (формы № 3 или 8, оригинал и копия),

– документ о льготе при наличии льготы (оригинал и копия).

Перечень документов, подтверждающих внеочередное или первоочередное право на получение места в МДОУ, указан ниже по тексту. Обратите внимание! Если предоставляется справка, то срок ее действия не превышает 30 дней со дня выдачи.

Для оформления договора дополнительно потребуется медицинская карта на ребенка по форме 026/у.

Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика свидетельствуются в порядке, установленном федеральным законодательством.

2. «Я не знаю, в какой детский сад направлен мой ребенок. Письмо не получал. Мои действия?»

– Необходимо обратиться в управление по работе с муниципальными учреждениями образования (см. вопрос 5). В обращении указать номер контактного телефона и следующие сведения о ребенке: фамилию, имя, дату рождения, адрес регистрации по месту жительства (пребывания).

3. «Получил направление (путевку) в МДОУ не по месту регистрации ребенка».

– В случае отсутствия свободного места для ребенка в детском саду согласно регистрации осуществляется поиск свободного места в ближайшем дошкольном учреждении. Для этого необходимо обратиться в управление по работе с муниципальными учреждениями образования (см. вопрос 5). В обращении просьба также указать номер контактного телефона и следующие сведения о ребенке: фамилию, имя, дату рождения, адрес регистрации по месту жительства (пребывания), номер МДОУ, в которое получено направление (путевка).

4. «Получил путевку для ребенка не в тот детсад, который посещают его братья и (или) сестры».

– Для получения указанного преимущества родителям (законным представителям) детей необходимо обратиться с личным письменным заявлением в управление по работе с муниципальными учреждениями образования с указанием МДОУ, которое посещают дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.

5. Дополнительную информацию по вопросу комплектования МДОУ можно получить по телефонам или направить обращение на электронную почту:

Ленинский район – 8 (423) 253-47-04, voloshina@vlc.ru (Волошина Елена Ивановна),

Первореченский район – 8 (423) 253-47-04, andreeva@vlc.ru (Андреева Марина Николаевна),

Первомайский район – 8 (423) 253-44-51, parshukova@vlc.ru (Паршукова Наталья Александровна),

Советский район – 8 (423) 253-44-51, bragina@vlc.ru (Брагина Наталья Николаевна),

Фрунзенский район – 8 (423) 253-44-51, fedorova_yn@vlc.ru (Федорова Юлия Николаевна).

6. Перечень документов, подтверждающих внеочередное или первоочередное право на получение места в МДОУ:

1) сотрудники полиции – справка с места работы;

2) военнослужащие – справка о прохождении службы (из отдела кадров);

3) многодетные родители – удостоверение многодетной семьи (оригинал, копия);

4) учащиеся матери – справка из учреждения высшего, среднего или начального профессионального образования об очной форме обучения, студенческий билет, зачетная книжка;

5) родители из неполных семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, – справка из министерства труда и социального развития Приморского края о том, что семья состоит на учете как малоимущая с несовершеннолетними детьми (как семья с несовершеннолетними детьми с низким уровнем доходов), справка о составе семьи с указанием даты рождения каждого члена семьи и родственных отношений (форма № 10);

6) родители-инвалиды и родители, имеющие ребенка-инвалида для зачисления в МДОУ, – справка, подтверждающая факт установления инвалидности (оригинал, копия);

7) опекуны – распоряжение органа опеки и попечительства (оригинал и копия);

8) усыновители – копия свидетельства об усыновлении;

9) граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, – удостоверение гражданина, подвергшегося воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС (оригинал, копия);

10) прокуроры, сотрудники Следственного комитета Российской Федерации, судьи – справка с места работы.

Отдел новостей «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА