Корпус наблюдателей оценивает скверы Благодаря общественникам удалось минимизировать потерю зеленых насаждений

Пять скверов – Игнатьевский, Жариковский, Надибаидзе, а также скверы на Лермонтова, 81 и Светланской, 147 – активно реконструируют в приморской столице по программе «Формирование комфортной городской среды», сообщает пресс-служба мэрии.

Представители муниципального автономного учреждения «Дирекция общественных пространств города Владивостока» вместе с общественными наблюдателями в ходе рабочей поездки оценили качество проводимых работ.

«В своей работе мы делаем упор на постоянный контакт с горожанами, ведь они – наши главные заказчики и будущие посетители скверов, – говорит руководитель дирекции Салават Галиев. – По результатам первой поездки наблюдатели попросили нас максимально сохранить зеленые насаждения, и в итоге мы сумели сохранить еще больше деревьев».

В сквере Надибаидзе на ул. Калинина, 230 заканчиваются земляные работы, проведена санитарная обрезка деревьев. Началось строительство бетонных дорожек, которые имеют ребристую структуру и в будущем будут обработаны антискользящим раствором. В месте выхода на пешеходный переход высота дорожки плавно уменьшается до уровня перехода для удобства пешеходов.

В сквере в районе ул. Светланской, 147 также проведена санитарная обрезка деревьев, площадка разровнена, выложен слой щебня и проведена разметка территории под будущие малые архитектурные формы.

В Жариковском сквере началась замена облицовочной плитки вокруг памятника, подходят к концу земляные работы. К слову, именно на этой территории по просьбе общественных наблюдателей будет сохранено максимальное количество зелени.

В Игнатьевском сквере уже размечены и разровнены места под будущие детскую и спортивную площадки. Также активно идут земляные работы и подготовка дорожек перед укладкой покрытия – ведется опрос населения близлежащих домов по выбору покрытия.

С опережением графика идет строительство территории отдыха на ул. Лермонтова, 81 в поселке Трудовое. Здесь дорожки уже почти полностью готовы к укладке брусчатки, размечено будущее местоположение малых архитектурных форм, завезен грунт и даже частично проведено озеленение.

Председатель совета территориального общественного самоуправления «Иртыш 32» Валентина Моисеенко общественным наблюдателем стала впервые.

«Впечатлений у меня сегодня очень много, – поделилась она, – и прежде всего мы оценили, что работы идут очень активно. Специалисты рассказали нам, что тротуарная плитка в скверах будет положена на крепкое бетонное основание, которое служить будет долго. В сквере на улице Лермонтова началось озеленение, и меня радует, что к этой работе привлекли профессионалов. Надеемся, что местные жители будут бережно относиться ко всем новым общественным пространствам».

Окончание всех работ намечено на 15 августа.

Напомним, что институт общественных наблюдателей начал работу в Приморском крае в пилотном режиме в 2019 году. В этом году также был сформирован корпус наблюдателей из числа активных жителей города и края. Их задача – контролировать строительство социальных объектов на своих территориях, следить за работами на местах, давать свои предложения.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта www.vlc.ru