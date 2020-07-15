На 40 квадратов спортивнее Площадку для воркаута на пляже «Юбилейный» расширяют благодаря инициативе граждан и помощи бизнеса

Воркаут-площадка на пляже «Юбилейный» за год своего существования завоевала популярность как среди спортсменов, нацеленных на результат, так и среди местных жителей, для которых спорт – это приятный и полезный досуг. Поэтому неудивительно, что инициативная группа, благодаря которой объект был создан, задумалась о его расширении.

Как и в прошлый раз, был брошен клич, обращенный ко всем неравнодушным гражданам и организациям. И он вновь возымел действие: площадка существенно вырастет в размерах и будет готова теперь принять еще больше желающих.

– В прошлом году на пляже была построена площадка для занятия воркаутом, – рассказывает Иван Воронов, представитель инициативной группы. – В этом году делаем ее расширение. Нам помогали как простые граждане, так и предприниматели, в частности, компания «Бетоныч», которая поддержала нас и год назад, и сейчас. И так же безвозмездно провела бетонирование. Хочу сказать большое спасибо всем, кто участвовал в проекте.

В минувшее воскресенье состоялась заливка бетоном дополнительных метров спортивной площадки – благодаря реконструкции спортивный объект будет увеличен на 40 квадратных метров. Для этих целей АО «Бетоныч» предоставил порядка 7 кубов сульфатостойкого бетона торговой марки «Трилитон». Это качественный бетон специальной марки, устойчивый к воздействию агрессивной окружающей среды.

– Площадка находится возле моря. Это влага, морская соль и прочее. Здесь нужен специальный бетон с соответствующими характеристиками, – рассказывает Игорь Лицов, начальник департамента активных продаж бетона «Трилитон». – Ни минуты не задумывались над тем, помогать ребятам или нет. Объект отличный и пользуется большой популярностью у горожан.

К слову, в прошлом году АО «Бетоныч» предоставил на строительство площадки более 13 кубов сульфатостойкого бетона. Изначально активисты просили 6 кубов, а за счет увеличения поставки увеличился и ее размер – до 180 квадратных метров, на которых разместилось профессиональное спортоборудование: перекладины, рукоход-змеевик, шведская стенка, наклонная скамья, гнутые брусья. В ближайшее время территория будет увеличена до 220 квадратов.

Отметим, что АО «Бетоныч» не впервые оказывает благотворительную помощь. С 2017 года в компании действует акция «У нас твердый бетон, но доброе сердце», в рамках которой 5 рублей с каждого купленного куба бетона перечисляется в адрес благотворительного фонда «Сохрани жизнь».

Спортивный объект в центре Владивостока – это яркий пример взаимодействия молодежной инициативы и социально ответственного бизнеса. Площадка для воркаута появилась на набережной Спортивной гавани в прошлом году благодаря активным молодым горожанам – Ивану Воронову, Артуру Слепцову и Денису Мельниченко. Ребята привлекли к этой работе предприятия и организации города. Среди них АО «Бетоныч», Владивостокский бутощебеночный завод и другие предприятия.

Евгений СИДОРОВ

Фото Алексея ВОРОНИНА