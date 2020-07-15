Тесты раскупают моментально В торговых сетях края появились в продаже экспресс-тесты на наличие COVID-19. Напомним, что такое поручение ранее дал губернатор Олег Кожемяко в ходе заседания регионального оперативного штаба.

В частности, торговая сеть «Реми» закупила пробную партию экспресс-тестов для изучения покупательского спроса, сообщает пресс-служба региона. Пока их можно приобрести во Владивостоке и Артеме. Экспресс-тесты снабжены инструкцией по применению, анализ несложно провести самостоятельно.

Корреспондент «В» утром 14 июля побывал в одном из магазинов сети и даже приобрел тест, причем на полке он был последним. Цена – 1350 рублей. По словам сотрудников магазина, партия тестов прибыла в магазин накануне (а пресс-служба краевого правительства сообщила об этом в понедельник вечером) и была раскуплена меньше чем за сутки.

Специалисты подчеркивают: данные экспресс-тесты не являются медицинским товаром, а результат их применения не может служить единственным основанием для постановки диагноза. Полученный результат носит информационный характер. В случае если тест показывает положительный результат или вызывает сомнения, необходимо обратиться в медицинское учреждение.

Напомним, что в июне в Приморье появились зарегистрированные тест-системы, позволяющие оперативно диагностировать антитела к коронавирусу. Это позволило ускорить процесс медицинского тестирования и разгрузить лаборатории. Планируется, что в ближайшее время срок ожидания результатов анализа на COVID-19 сократится до трех дней.

Отдел новостей «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА