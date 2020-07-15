Народ к отдыху готов. А турбазы? Агентство по туризму Приморского края совместно с муниципалитетами Хасанского района в минувшие выходные провели мониторинг баз отдыха и иных средств размещения туристов на территории района. По результатам работы составлен реестр добросовестных и недобросовестных субъектов рынка, сообщили в пресс-службе края.

Как уточнил руководитель Агентства по туризму Владимир Щур, некоторые базы отдыха не проинформировали о своей готовности к работе или не соответствуют требованиям санитарной безопасности, а значит, не имеют права открываться.

Списки участников рынка, готовых и неготовых к возобновлению работы, опубликованы на сайте правительства края. Эти списки будут корректироваться по мере изменения ситуации. «Юридические и физические лица, которые приступят к работе без подтверждения их соответствия санитарным требованиям, будут привлекаться к административной ответственности. Поэтому я рекомендую всем руководителям средств размещения туристов найти свои предприятия в том или ином списке. В случае если ваша структура попала в список недобросовестных субъектов, в ближайшее время предпринять шаги по исправлению ситуации. Наша первоочередная задача – обеспечить безопасность людей, которые планируют отдохнуть на данной территории», – уточнил руководитель краевого агентства по туризму.

Напомним, что в Приморье официально возобновлена деятельность крупных гостиниц, в настоящий момент работают более 90 таких объектов. Следующим шагом предполагается возобновление работы хостелов, баз отдыха, санаториев.