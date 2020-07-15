Делаешь селфи – делай с пользой. Для природы С инициативой проведения экологического фотоконкурса «Экоселфи – селфи с пользой» выступила подкомиссия по экологии Ассоциации региональных администраций стран Северо-Восточной Азии, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Главная цель конкурса – формирование экологической культуры населения и привлечение жителей к активной природоохранной деятельности.

Проект поддержали все региональные администрации, входящие в ассоциацию, в том числе и Приморский край. Заявки на участие принимаются до 15 октября.

Сначала конкурсантам надо пройти региональный отбор работ, который будет проводиться по трем возрастным категориям: дошкольники, обучающиеся (школьники и студенты) и взрослые.

Заявки принимают до 15 октября. Результаты регионального этапа подведут 25 октября, общие итоги – в декабре. Победители конкурса получат дипломы и призы.

Ознакомиться с положением о проведении регионального этапа фотоконкурса можно на странице министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Отдел новостей «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА