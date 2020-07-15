Ягоды с сыром попробуем в пятницу На 17 июля перенесено открытие летнего фестиваля «Сделано в Приморье: праздник ягод и сыров».

Как сообщила пресс-служба края, на фестивале, местом проведения которого станет площадка на улице Адмирала Фокина (бывшее троллейбусное кольцо), представлять свои товары будут местные предприниматели.

– Мы из села Буссевка Спасского района. Ведем личное подсобное хозяйство, – рассказывает участница фестиваля Валентина Дидаш. – Предложим горожанам разнообразную продукцию, в том числе и ягоды: малину, смородину, крыжовник, поречку (красную смородину). Вместе с дочерью будем посменно приезжать на фестиваль, планируем работать каждый день.

Жители и гости Владивостока смогут не только попробовать и купить свежие и консервированные ягоды, фрукты, сыр, сладости местного производства, но и узнать интересные рецепты варенья, джемов, соков и других очень вкусных блюд.

Отдел новостей «В»

Фото из архива «В»