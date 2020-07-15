«Лемма» отметит день рождения по-марафонски Радио «Лемма» в честь своего 24-летия дарит своим слушателям праздничный «Музыкальный марафон»!

22 июля с 8.00 до 20.00 в прямом эфире у волшебных микрофонов – солисты, творческие коллективы, группы. Прозвучат новые и любимые песни. Пройдут веселые конкурсы с подарками от наших спонсоров и партнеров. Радио «Лемма» приглашает жителей и гостей на частоту общения 102 и 7 ФМ окунуться в мир музыки и отличного настроения! Слушайте нас на работе, дома, в дороге! Слушайте с коллегами, с друзьями, всей семьей!

Оксана ЯКУШ

Фото Александра Радашевского