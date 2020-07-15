«Мы вместе»: горожан приглашают на бесплатные мастер-классы и экскурсии В субботу, 18 июля, во Владивостоке стартует социальный проект «Мы вместе».

В социальном проекте могут принять участие горожане с ограниченными возможностями здоровья и все желающие, не имеющие инвалидности, в возрасте от 18 лет, сообщает пресс-служба мэрии.

До 22 августа в краевой столице пройдут разнообразные экскурсии, мастер-классы и другие мероприятия. «Главная цель проекта – устранение социальной разобщенности и барьеров в сфере общения инвалидов и граждан, не имеющих инвалидности», – отметили в управлении по исполнению программ по поддержке населения.

Социальный проект «Мы вместе» включит в себя экскурсии по Владивостоку, мастер-классы по росписи дымковской игрушки и гончарному ремеслу, праздник «Иван Купала», фитнес-вечеринку в стиле ретро и многое другое. Участие во всех мероприятиях бесплатное, по предварительной записи. Обратите внимание, что количество мест ограниченно. Записаться и получить дополнительную информацию можно по телефону 8-902-555-47-33.

Отдел новостей «В»