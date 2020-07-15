От острова до острова: три дня в воде в честь Владивостока 160 километров проплывут по Амурскому заливу, заливу Петра Великого и Уссурийскому заливу участники экологического заплыва.

Как сообщила пресс-служба края, стартуют пловцы 16 июля рано утром в центре зимнего плавания и закаливания «Косатка ДВ», а финиширует вечером 18 июля в районе Водной станции ТОФ.

Маршрут пловцы-экстремалы выбрали серьезный: Водная станция ТОФ – Русский остров – остров Попова – остров Рейнеке – остров Рикорда – остров Стенина – остров Матвеева – остров Большой Пелес – остров Стенина – остров Рикорда – остров Клыкова – остров Шкота – мыс Каразина, Русский остров – пролив Босфор-Восточный – маяк Токаревская кошка – Водная станция ТОФ. Данный маршрут уникальный по сложности в преодолении меняющихся морских течений, что ставит его в один ряд с заплывами через Берингов пролив, пролив Ла-Манш и другими.

Заплыв будет проходить в светлое время суток эстафетным способом – спортсмены будут находиться в воде от двух до четырех часов.

В состав эстафетной команды входят опытные пловцы – участники заплывов через Берингов пролив в 2013 году, «Русская кругосветка» вокруг Русского острова в 2019 году, «За чистый Амур» в 2020 году.

Среди них участники из Владивостока – Олег Докучаев, Павел Комаров, Мария Чижова, Оксана Белецкая, Вероника Кузнецова, Евгений Зозуля, Игорь Галактионов, Александр Смирнов и самый юный пловец – 5-летний Иван Докучаев.

Также к заплыву присоединились участники из Хабаровска, Чебоксар, Новосибирска, Иркутска, Грозного.

Отдел новостей «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА