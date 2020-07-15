Сезон чихания, к сожалению, открывается Оказывается, вылечиться от аллергии навсегда возможно. С помощью… аллергенов

Можно ли избавиться от болезни, доставшейся в наследство, да еще и «приправленной» цивилизацией?

Через неделю-другую у аллергиков, страдающих поллинозом, начнется, наверное, наиболее мучительный период в их жизни. Зацветет амброзия (самый аллергенный вид полыни), и без ежедневного приема лекарственных препаратов жить будет невозможно в прямом смысле этого слова.

«Вылечившись от аллергии на домашнюю пыль, не стоит тут же бежать и покупать кошку или собаку – аллергия непредсказуема в своих проявлениях»

Знать бы корни – защитились бы от «цветочков»

Практически на протяжении всех последующих трех-четырех месяцев страдальцы чаще всего задаются одним и тем же вопросом: возможно ли избавиться от этой напасти раз и навсегда?

– Аллергия – это генетически обусловленное заболевание, – рассказывает заведующая аллергоцентром Владивостокского клинико-диагностического центра Татьяна Ситдикова. – Неважно, о чем идет речь – о бронхиальной астме или атопическом дерматите, если вы страдаете от какого-то из этих проявлений, риск развития аллергии у вашего ребенка возрастет многократно. Причем вовсе не обязательно, что ребенок унаследует именно ту форму аллергии, которой страдает родитель.

Бывают, конечно, случаи развития аллергических заболеваний при отсутствии отягощенного наследственного анамнеза, но встречаются они гораздо реже – лишь у каждого четвертого аллергика.

– Но, с другой стороны, мы просто не знаем досконально свои корни, в лучшем случае нам известно, чем болели бабушки, ну, может быть, прабабушки, – рассуждает Татьяна Сергеевна. – К тому же раньше не уделяли такое пристальное внимание аллергическим реакциям, как сейчас. Мало ли от чего человек чихает… Так что, может, и был предок аллергиком, просто об этом не знали ни родственники, ни он сам.

Когда чистота – не залог здоровья

А то, что сейчас аллергиков стало больше и аллергические заболевания протекают более ярко, это факт. Все-таки, как ни крути, аллергия – болезнь цивилизации. Есть даже такое понятие: гигиеническая теория развития процесса. Всему причиной наше стремление сделать окружающее нас пространство максимально стерильным. Что в итоге приводит к нарушению микробиома (сообщество микроорганизмов, населяющих конкретную среду обитания), к бактериальному дисбалансу на коже, в кишечнике. А все это в конечном счете – к гиперактивности иммунной системы, когда она воспринимает окружающий мир как чужеродный и начинает активно против него бороться.

Ведь что такое аллергия? Это выработка защитных специфических антител против чужеродной белковой структуры. Например, присутствие пыльцы в воздухе, которым мы дышим, – это абсолютно нормальные условия. Между тем иммунная система аллергика воспринимает эту самую пыльцу как чужеродного агента: «Опасно! Надо бороться, вырабатывать защитные антитела!» То есть иммунитет пытается остановить пыльцу и не дать ей проникнуть дальше, максимально мобилизуя защитную реакцию слизистой, чтобы вымыть аллерген. Отсюда – чихание, заложенность носа, слезотечение.

Бывает такое: живешь десятилетия вполне себе комфортно, не обращая внимания на то, что за окном все цветет, а в одно не очень прекрасное утро просыпаешься с заложенным носом, зудящей слизистой и глазами, которые невозможно открыть, просто потому, что в твоей спальне стоял букет хризантем. И ведь что самое интересное: он стоял там и прошлой ночью. А до этого аналогичный букет был и год назад, и, наверное, еще раньше, но это не мешало тебе чувствовать себя нормальным человеком. Так что же произошло, что кардинально изменило качество твоей жизни?

Все эти годы ген, отвечающий за аллергию, спал – не было толчка для развития процесса. Очень часто процесс запускает вирусное заболевание, в частности, респираторно-синцитиальный вирус (чаще всего поражает бронхолегочную систему). Разбудить гены могут и гормональные скачки. Или, напротив, спад гормонов, так что аллергия может прийти аккурат в климактерический период.

Болезнь не приходит одна

И не стоит рассчитывать на то, что проявившаяся аллергия в какой-то одной форме не перейдет в нечто иное. Например, у человека, страдающего долгие годы от поллиноза, вдруг может проявиться бронхиальная астма.

– Слизистая у нас одна, у нас единые дыхательные пути, которые разделены, скажем так, «на этажи» – верхний и нижний, – объясняет доктор Ситдикова. – Аллергическое воспаление (тот же ринит), начинающееся на верхнем «этаже», в верхних дыхательных путях, особенно если оно не контролируется и не лечится, очень часто переходит в астму. В результате человек страдает сразу двумя заболеваниями: аллергическим ринитом и астмой.

Между тем не каждая аллергическая реакция, вызванная выбросом медиаторов аллергического воспаления, может считаться истинным процессом. Оказывается, есть и псевдоаллергия. Чаще всего она бывает пищевой. Есть определенные продукты (например, клубника, цитрусовые), вызывающие большой выброс гистамина – медиатора, отвечающего за аллергический процесс. По большому счету, у любого человека может возникнуть аллергическая реакция, если он, допустим, переест клубники. Обычно это проявляется в виде крапивницы. Скажем больше: у 95 процентов населения хоть раз в жизни, но появлялась крапивница – именно из-за того, что он был невоздержанным в поедании так называемых гистаминолибераторов.

Кроме того, у взрослых людей псевдоаллергическая реакция (в виде обсыпания или отеков) может развиться на фоне нарушения работы желудочно-кишечного тракта. И, повторимся, с истинной аллергией эта реакция ничего общего не имеет.

Вылечиться от аллергии… аллергенами

А вылечить аллергию все же можно. Правда, на это понадобится много, очень много времени. И речь здесь не идет о симптоматическом лечении – приеме антигистаминных препаратов или глюкокортикостероидных, направленных на то, чтобы улучшить состояние здоровья на данный момент, убрать симптомы заболевания. Речь идет о методах лечения, позволяющих вообще избавиться от аллергии.

– Аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ) – это патогенетическая терапия, направленная на то, чтобы приучить организм аллергика дружить с аллергеном, а не бороться против него, – рассказывает Татьяна Ситдикова. – АСИТ позволяет избавиться в том числе и от комплексной аллергии, например, если у человека и поллиноз, и аллергия на домашнюю пыль. Сначала организм пациента адаптируют к одному аллергену, к тому, с которым он вынужден сталкиваться чаще всего. Затем присоединяется следующий аллерген, с которым человек сталкивается периодически, например, в период цветения амброзии или иных луговых трав.

Впрочем, при привыкании к одному аллергену реакция на другой также притупляется – приучая организм к одному провокатору, мы приучаем нашу иммунную систему работать по другой схеме.

И необходимо иметь в виду: пройдя АСИТ и вылечившись от аллергии на домашнюю пыль, не стоит тут же бежать и покупать кошку или собаку – аллергия непредсказуема в своих проявлениях.

Повторимся: само лечение довольно длительное – от трех до пяти лет. Прием препарата сегодня разработан максимально комфортно для пациента, что не требует ежедневного наблюдения и контроля. Однако есть и инъекционные препараты, введение которых проводится только под наблюдением врача.

Да, данный вид терапии (АСИТ) – это долго и затратно по времени, но наверняка оно стоит того, чтобы встречать август без страха.

Ну а пока врачи напоминают аллергикам о скором времени цветения полыни и необходимости предсезонной подготовки – ею необходимо заняться за месяц до появления аллергенов. Это ежедневный прием антигистаминных препаратов, в результате чего замедляется выброс медиатора аллергических реакций.

– Это не значит, что вы станете полностью неуязвимыми перед пыльцой, но реакция на нее определенно станет мягче, – утверждает врач.

И на десерт маленькая ложка меда в большой бочке дегтя. Ученые выяснили, что аллергики с меньшей вероятностью заболевают онкологией: иммунная система, уничтожающая чужеродные агенты, агрессивна в том числе и к раковым клеткам. Еще раз уточняем: наличие аллергии – не стопроцентная защита от онкологии, а лишь снижение вероятности заболеть.

Анжелина ШИЛАН

Фото с сайта pixabay.ru