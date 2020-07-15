И хочется, и боязно Приморцев обрадовали снятием части ограничений. Но они скупают экспресс-тесты на коронавирус

Приморье подошло ко второму этапу снятия ограничений. Однако санитарные меры будут ужесточены, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Как доложила на заседании регионального оперативного штаба во вторник, 14 июля, руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская, эпидемиологическая ситуация в Приморье сегодня позволяет начать летнюю оздоровительную кампанию, разрешить работу непродовольственных магазинов площадью до 800 квадратных метров и организовать уличную торговлю.

«Но соблюдение санитарных норм остается непреложным требованием, все мероприятия по пресечению нарушений обязательно должны быть продолжены», – обозначила главный санитарный врач края.

Губернатор Олег Кожемяко подчеркнул: несмотря на снятие ряда ограничений, контроль за соблюдением сантребований должен быть усилен, при этом особое внимание уделят базам отдыха, общественным местам, рынкам.

«Сейчас начнется рыночная торговля, поэтому за каждым таким местом нужно закрепить ответственных, установить камеры наблюдения. Также следует сосредоточить силы на местах отдыха людей, в первую очередь это Хасанский район. Если данная работа не будет выстроена правильно, мы получим новые вспышки заболеваний и вернемся на уровень апреля-мая, когда половина экономики края заморозилась, а это недопустимо», – заявил губернатор, назвав недостаточной работу административных комиссий и потребовав увеличить их количественный состав. Олег Кожемяко озвучил, что за сутки по итогам проведения рейдовых мероприятий составлено 93 протокола об административных правонарушениях, в суды направлено 63 протокола, рассмотрено 29 дел, по пяти назначено наказание в виде штрафа.

Отметим, что за сутки (понедельник) в регионе выявлено 56 случаев коронавируса, общее число заболевших COVID-19 приморцев с начала эпидемии составляет 5174 человека. Лидером по заболеваемости остается Владивосток – 41 человек, пять заболевших выявлено в Артеме, четыре случая – в Арсеньеве, по два случая – в Находке и Надеждинском районе, по одному случаю – в Спасске и Лесозаводске. За те же сутки в Приморье выздоровело 153 человека (3840 с нарастающим итогом). На лечении остаются около 1,2 тысячи пациентов, увеличилось число тяжелых случаев – 60, в том числе 21 пациент находится на ИВЛ.

Тем временем

Базы отдыха в Хасанском районе, по всей видимости, работают на опережение. Корреспондент «В», побывавший в Андреевке в прошлые выходные, не заметил, чтобы хоть одна из них была закрыта. Активно сдаются номера, домики и комнаты. Некоторые базы не имели свободных мест. Рестораны и кафе также работают в обычном режиме, то есть как в формате летней веранды, так и в формате помещения.

Отдел новостей «В»

Фото:

Алексея ВОРОНИНА, Сергея ПЕТРАЧКОВА