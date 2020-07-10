Аграрии поделятся опытом выращивания картофеля на приморских полях Семинар-совещание «День картофельного поля» пройдет 31 июля в селе Фроловка Партизанского района, сообщили в пресс-службе края. Сельхозпроизводители края обменяются профессиональным опытом и передовыми технологиями по производству овощей и картофеля.

Мероприятие состоится на базе крестьянско-фермерского хозяйства «Морозова Татьяна Анатольевна», уточнили в министерстве сельского хозяйства Приморья. Это специализированное овощное хозяйство с высоким уровнем механизации и цехом по переработке продукции.

«В машинно-тракторном парке в наличии вся необходимая техника – от овощеуборочных и картофелеуборочных комбайнов до рассадопосадочных машин и подборщиков лука. Полная механизация процесса в хозяйстве сокращает время уборки урожая и снижает себестоимость производства овощей на 20 %», – прокомментировал министр Андрей Бронц.

Сельхозпроизводители края и гости мероприятия смогут ознакомиться с технологиями производства основных овощных культур и картофеля для передачи практического опыта данного хозяйства. А также на месте проконсультироваться с поставщиками средств защиты растений и семян.

Отдел экономики «В»

Фото с сайта primorsky.ru