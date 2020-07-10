Под Владивостоком разместят палаточный городок Кемпинговый парк отдыха в Приморье планирует создать резидент свободного порта Владивосток. Проект компании «Альянс Рест» – стоимостью около 222,5 млн рублей и рассчитанный на создание 60 рабочих мест – будет реализован в рамках соглашения об инвестиционной деятельности с АО «Корпорация развития Дальнего Востока», сообщили в пресс-службе ведомства.

Местом расположения туристского объекта станет территория Артемовского городского округа, район бухты Муравьиной. На земельном участке площадью около 6200 кв. метров разместятся глэмпинг-палатки, спортивные и детские площадки, бассейны, беседки для барбекю, кафе, веревочный городок, тропы для пеших маршрутов и трасса для квадроциклов. Для автотуристов предусмотрены парковки. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2023 году.

«Мы хотим предложить жителям и гостям Приморья особый вид гостиничных услуг, которые будут сочетать относительно невысокую стоимость в сравнении с городскими отелями при сохранении аналогичных удобств и комфорта в условиях проживания на природе. Уверена, что наш продукт будет интересен туристам, которые ищут необычные форматы отдыха, но при этом не готовы путешествовать в экстремальных условиях с атрибутами походной жизни», – считает генеральный директор ООО «Альянс Рест» Татьяна Липатова.

Глэмпинг – новый тренд в сфере туризма, и в ближайшие годы должен получить большее распространение в силу того, что он подходит для малого и микробизнеса. На Дальнем Востоке в настоящий момент подобные лагеря, которые нацелены на развитие экологического и спортивно-развлекательного туризма, расположены пока только на Камчатке и в Хабаровском крае. Создание такого объекта в Приморье окажет положительное влияние на развитие туристской сферы региона.

Отметим, что на сегодняшний день число резидентов свободного порта Владивосток превысило 1950, а сумма заявленных проектов составляет около 954 млрд рублей, реализация которых рассчитана на создание порядка 92 тысяч рабочих мест. Причем большинство из резидентов СПВ – 94 % – относятся к малому и среднему бизнесу. Это объясняется тем, что данный режим распространяется на муниципальные образования и привлекает большое количество предприятий малого и среднего бизнеса. Лидирует по количеству резидентов свободного порта Владивосток Приморский край, где проекты реализуют более 1700 инвесторов.

Отдел экономики «В»

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