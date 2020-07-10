Столам предписали социальную дистанцию Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований на предприятиях общественного питания, имеющих открытую террасу или веранду, проверяют административные комиссии Владивостока.

На сегодняшний день мониторинг прошли 77 ресторанов и кафе, сообщили в пресс-службе мэрии.

Как пояснили специалисты городской администрации, у сотрудников общепита проверяют наличие средств индивидуальной защиты – маски, разовые перчатки и кожные антисептики, дезинфицирующие средства для посетителей (они должны быть на каждом столе), журналы санитарной обработки и термометрии персонала.

«Каждые два часа в заведении должна проводиться дезинфекция, столы должны быть размещены с соблюдением дистанции не менее 1,5 метра», – добавили сотрудники мэрии.

Напомним, что в настоящее время во Владивостоке продолжаются усиленные проверки мест массового скопления людей. Особое внимание уделяется предприятиям торговли, которые осуществляют работу. Ежедневно во время рейдов проверяется, проводится ли обязательная дезинфекция, соблюдают ли сотрудники и покупатели масочный режим и другие установленные меры безопасности. Всего с начала пандемии в краевом центре проверили 14258 предприятий торговли. Кроме того, 10230 единиц общественного транспорта и 1621 многоквартирный дом на предмет прохождения дезинфекции. В отношении нарушителей составляются административные протоколы.

Отдел новостей «В»

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