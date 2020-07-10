«Благодаря моей семье в нашем доме живет счастье» В День семьи, любви и верности Владивосток присоединился к всероссийской акции #Благодарямоейсемье (0+), организованной Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и порталом «Я – родитель». В минувшую среду, 8 июля, на маршрут вышел автобус № 31, украшенный фотографиями счастливых семей России.

Ранее, 1 июля, в социальных сетях был запущен флешмоб #Благодарямоейсемье – пользователям предлагалось поделиться семейными фотографиями и рассказать в постах о том, чему они научились и что осознали благодаря семье. «Семейные автобусы» с лучшими историями вышли на маршруты в восьми городах России – помимо Владивостока к акции присоединились Новосибирск, Челябинск, Ярославль, Мурманск, Волгоград, Ставрополь и Энгельс.

В краевом центре фотографиями счастливых семей и цитатами украсили автобус № 31. «Каждый день я улыбаюсь благодаря моей семье», «Благодаря моей семье в нашем доме живет счастье», «Благодаря моей семье не бывает скучно» – эти и другие высказывания россиян теперь можно прочесть на общественном транспорте. В таком виде автобус будет курсировать по краевой столице в течение месяца.

Отдел новостей «В»

Фото Евгения КУЛЕШОВА/www.vlc.ru