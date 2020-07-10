В краевом центре работают 490 дежурных групп для дошколят В 116 детских садах города действуют 490 дежурных групп, рассчитанных на 5880 ребят, чьи родители выполняют трудовые обязанности, несмотря на введенные ограничительные меры в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. Еще в пяти детских садах дежурные группы будут открыты в ближайший понедельник, сообщили в пресс-службе мэрии.

Каждая группа рассчитана на одновременное пребывание 12 человек. Группы имеют отдельные входы, чтобы минимизировать пересечение воспитанников и персонала других дежурных групп, а в помещениях ежедневно проводится необходимая дезинфекция, ведутся журналы термометрии, уточнили в управлении по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока.

«Фактически дошкольные учреждения сегодня посещает 4561 ребенок. Более 1300 мест остаются свободными», – подчеркнули специалисты.

Для оформления в дежурную группу необходимо обращаться к заведующему дошкольным учреждением, которое ребенок будет посещать. В случае отсутствия мест в дежурных группах заведующий МБДОУ может предложить свободное место в другом детском саду.

Отметим: если в марте с введением режима повышенной готовности работало 14 дежурных групп в шести дошкольных образовательных учреждениях, то сегодня такие группы работают практически во всех детских садах Владивостока. Исключение составляют пять учреждений, где ведутся ремонтные работы капитального характера. В детских садах № 2, 4, 7, 21 и 124 дежурные группы откроются в понедельник, 13 июля.

По вопросам организации работы дежурных групп можно обратиться по телефонам: 253-44-51, 253-47-04, 222-22-72.

Отдел новостей «В»

Фото Анастасии КОТЛЯРОВОЙ/www.vlc.ru