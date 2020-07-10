Призыв проходит в особых условиях В стране завершается весенний призыв на военную службу. Он начался 1 апреля и закончится 15 июля. Во Владивостоке планируется призвать около 500 человек.

Между тем родители призывников интересуются мероприятиями по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Как заверил военный комиссар Советского и Первореченского районов Андрей Якуш, в вооруженных силах принимаются все необходимые меры для исключения заноса коронавирусной инфекции, ее распространения среди личного состава.

В ведомстве уточнили, что призывные и сборные пункты военкоматов города обеспечены бесконтактными термометрами, бактерицидными облучателями, тест-системами, медицинскими масками, дезинфицирующими средствами. Организовано раздельное посещение военных комиссариатов. Графики работы призывных комиссий составлены с учетом разграничения по дням явки. Имеющих право на освобождение или отсрочку принимают отдельно от тех, кто готовится пополнить армейский строй. Внесены изменения в регламент работы, чтобы не допустить одновременного массового прибытия граждан в военные комиссариаты. На входах развернуты медицинские посты. Те, у кого выявят повышенную температуру тела и признаки острой респираторной вирусной инфекции, в здание допускаться не будут.

Усилены режимы проветривания и обеззараживания помещений. Предусмотрена регулярная дезинфекция дверных ручек, выключателей, поручней, перил, мест общего пользования.

Прибывшие в свои части призывники пройдут комплекс карантинных мероприятий. Их разместят в отдельных казармах, где они проведут не менее 14 дней. Также отдельно от остальных военнослужащих войсковой части будет организовано питание и обучение новобранцев. Их состояние здоровья будут постоянно контролировать. Так, измерение температуры тела планируется проводить не реже трех раз в сутки. Новобранцев с признаками респираторных заболеваний немедленно изолируют. Их протестируют на наличие коронавирусной инфекции и в случае необходимости обеспечат всей необходимой медицинской помощью.

Татьяна ЯРМОЛЕНКО