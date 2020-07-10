Ищут рабочих и «продажников» Специалисты онлайн-рекрутинговой компании Headhunter провели анализ рынка труда в Приморье в июне, чтобы выяснить, какие профессии сейчас пользуются спросом в регионе.

Как сообщили в пресс-службе организации, сегодня наблюдается повышение работодательской и соискательской активности. Так, в июне количество вакансий увеличилось на 21 % по сравнению с маем текущего года, а количество резюме увеличилось на 3 %. Если рассматривать изменения от года к году, то здесь также наблюдается положительная динамика: в июне 2020-го прирост предложений о работе составил 16 % по сравнению с прошлым годом, а количество резюме за год выросло почти на четверть.

Самыми востребованными специалистами в июне стали представители рабочих специальностей, на них приходится 24 % от всех опубликованных объявлений о найме. Также крайне востребованными являются специалисты в области продаж. На вакансии «продажников» приходится 18 % от всех опубликованных вакансий.

Перенасыщение рабочей силы наблюдается в сфере «Бухгалтерия, управленческий учет и финансы предприятия». В июне на бухгалтеров приходилось всего 5 % вакансий, при этом данная профобласть остается самой часто запрашиваемой в строке поиска на сайте hh.ru (за апрель и май почти 4 тысячи запросов).

Отдел новостей «В»